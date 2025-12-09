Un adolescente de 14 años llamó a emergencias para alertar de que su padre agredía a su madre

Agredió a la madre de sus cinco hijos, menores de edad —la familia convivía en un concello de la provincia de Ourense—, la empujó y la mordió. El descendiente de mayor edad de la pareja, un adolescente que tenía 14 años cuando presenció los hechos, en octubre de 2023, llamó al servicio de emergencias para alertar de lo que sucedía en casa. Dos años después de este caso de violencia machista, el juzgado de lo Penal 1 de Ourense ha dictado una condena que ya es firme, tras un acuerdo de conformidad entre la Fiscalía, la defensa, la acusación particular y el encausado, que reconoce los hechos y acepta una responsabilidad penal por su conducta violenta. La sentencia lo obliga a cumplir 60 días de trabajos en beneficio de la comunidad. La pena de alejamiento y de prohibición de comunicación, establecida en dos años de duración, se considera ya cumplida porque ha existido una medida cautelar desde octubre de 2023. El encausado queda privado del derecho a la tenencia y al porte de armas durante 18 meses. La acusación retiró la solicitud inicial de indemnización, porque la perjudicada renunció expresamente a la compensación económica.

Los hechos ocurrieron el 12 de octubre de 2023. Sobre las 20 horas, el acusado regresó del hospital al domicilio en el que convivía con la víctima y sus cinco hijos en común. Según indica la sentencia del juzgado de lo Penal 1 de Ourense, en presencia de los menores el varón empezó a discutir con la perjudicada, a la que agredió. Le propinó un mordisco en una oreja y le dio empujones contra la pared. Además, la agarró con fuerza por el cuello, mientras le decía, con ánimo de amedrentarla: «Si me dejas, voy a ir a por ti y a por tu familia». Tras sufrir varios golpes en los brazos y el cuerpo, propinados por el varón, la víctima consiguió zafarse. El hijo mayor, de 14 años, alertó a emergencias. La perjudicada decidió no ser indemnizada aunque tenía derecho por las lesiones documentadas que le causó su pareja aquel día: policontusiones en la cara, la oreja izquierda, los codos, los brazos y las rodillas, así como hematomas en los brazos y las piernas.