Un adolescente de 14 años llamó a emergencias para alertar de que su padre agredía a su madre
El encausado discutió con la víctima, con la que tiene cinco hijos menores, y la empujó, mordió e intimidó: "Si me dejas, voy a ir a por ti y a por tu familia"
Acepta 60 días de trabajos comunitarios en una sentencia que da por cumplida la orden de alejamiento y prohibición de comunicación
Agredió a la madre de sus cinco hijos, menores de edad —la familia convivía en un concello de la provincia de Ourense—, la empujó y la mordió. El descendiente de mayor edad de la pareja, un adolescente que tenía 14 años cuando presenció los hechos, en octubre de 2023, llamó al servicio de emergencias para alertar de lo que sucedía en casa. Dos años después de este caso de violencia machista, el juzgado de lo Penal 1 de Ourense ha dictado una condena que ya es firme, tras un acuerdo de conformidad entre la Fiscalía, la defensa, la acusación particular y el encausado, que reconoce los hechos y acepta una responsabilidad penal por su conducta violenta. La sentencia lo obliga a cumplir 60 días de trabajos en beneficio de la comunidad. La pena de alejamiento y de prohibición de comunicación, establecida en dos años de duración, se considera ya cumplida porque ha existido una medida cautelar desde octubre de 2023. El encausado queda privado del derecho a la tenencia y al porte de armas durante 18 meses. La acusación retiró la solicitud inicial de indemnización, porque la perjudicada renunció expresamente a la compensación económica.
Los hechos ocurrieron el 12 de octubre de 2023. Sobre las 20 horas, el acusado regresó del hospital al domicilio en el que convivía con la víctima y sus cinco hijos en común. Según indica la sentencia del juzgado de lo Penal 1 de Ourense, en presencia de los menores el varón empezó a discutir con la perjudicada, a la que agredió. Le propinó un mordisco en una oreja y le dio empujones contra la pared. Además, la agarró con fuerza por el cuello, mientras le decía, con ánimo de amedrentarla: «Si me dejas, voy a ir a por ti y a por tu familia». Tras sufrir varios golpes en los brazos y el cuerpo, propinados por el varón, la víctima consiguió zafarse. El hijo mayor, de 14 años, alertó a emergencias. La perjudicada decidió no ser indemnizada aunque tenía derecho por las lesiones documentadas que le causó su pareja aquel día: policontusiones en la cara, la oreja izquierda, los codos, los brazos y las rodillas, así como hematomas en los brazos y las piernas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mueren una mujer de 51 años en un accidente de tráfico en Muíños y su marido tras recibir la noticia
- Una cuidadora que volvía de trabajar y un obrero jubilado: un mortal accidente de tráfico que consterna a todo un pueblo
- Un restaurante escuela en Ourense ofrece menús de alta cocina a precio formativo y reservas agotadas
- El conductor detenido por homicidio imprudente en el accidente de Muíños queda en libertad
- Una invasión de carril mientras conducía ebrio: investigan el accidente que mató a una mujer y luego a su marido tras conocer la noticia
- Ourense inaugura su Navidad más luminosa
- Un camión con motores arde en la A-52 y obliga a cortar la autovía sentido Vigo
- Preocupación vecinal en A Ponte tras la aparición de un cadáver en un edificio okupa