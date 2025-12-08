Preocupación vecinal en A Ponte tras la aparición de un cadáver en un edificio okupa

La Policía Nacional de Ourense investiga las causas de la muerte de una persona cuyo cadáver apareció en el bajo de una vivienda en ruinas en la Avenida de As Caldas en el barrio de A Ponte, que es utilizada habitualmente por okupas y toxicómanos, según los vecinos.

Personas sin techo duermen en el barrio | Fdv

El cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición, según fuentes de la Subdelegación de Gobierno, y se cree que pudo fallecer días antes del hallazgo. No se aprecian signos de violencia y, a la espera de lo que resuelva la autopsia, todo apunta a que se trata de una muerte sin intervención de otras personas.

Otro edificio okupado en A Ponte. | Iñaki Osorio

El hallazgo se producía a última hora de este sábado, en un edificio propiedad del Concello de Ourense, situado en la esquina entre Avenida de As Caldas y Basilio Álvarez .

Si bien no se han confirmado desde fuentes oficiales si se trata de un hombre o una mujer, los vecinos de la zona, creen que se trata de una de las personas que solía entrar en el edificio, una persona con doble problemática de salud mental y drogadicción.

En todo caso vecinos que fueron testigos de la actuación policial y la evacuación del cadáver para proceder a su autopsia afirman que suele entrar gente durante el día y la noche, aprovechando que la puerta está rota. la consternación inicial de los vecinos por la aparición de una persona muerta pues, «al final suelen ser personas enfermas», reconocían ayer, se sumó la indignación. Los pontinos llevan meses denunciando a través de su asociación vecinal, el aumento de viviendas okupadas, que lleva implícita, aseguran, el aumento de violencia y robos en esta zona.

"El Concello como propietario de esos inmuebles debe actuar"

En el caso de este edificio en el que apareció la persona fallecida y el contiguo, son ambos propiedad del Concello , que los compró en 2022 a sus 34 propietarios, por 1,1 millones de euros, con la intención de derribarlos de inmediato para mejorar la movilidad en Avenida As Caldas con Basilio Álvarez .

«Sin embargo el mismo Ayuntamiento que llegó a imponer sanciones a los anteriores propietarios por no cerrar los edificios para evitar okupas, lleva años ahora sin ocuparse de los inmuebles, y eso atrae al barrio población conflictiva y delincuencia», señalan. «Vecinos y comerciantes del barrio tenemos miedo por los robos», alega un portavoz vecinal.

Explican que, hace unas semanas, un vecino fue atracado y le llevaron la tarjeta y el dinero que acababa de sacar de un cajero. «Ese mismo vecino nos contóque días después vio a su asaltante entrar en esa casa okupa. Está claro de donde procede el problema, al dejar asentar a esta gente en el barrio», lamenta un hostelero.