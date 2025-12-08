Un Ourense, mil acentos: El 17% de la población censada es ya de otros países

Ourense ha vuelto a marcarse una subida poblacional histórica, al sumar un censo de 305.278 habitantes según los datos que acaba de pubicar este mes el Instituto Nacional de Estadística. Son 811 más en comparación con los que había en el mismo periodo de 2024, pero parte de ese bum demográfico es mérito de la población nacida en el extranjero, una inmigración que ronda ya el 17% de la población total de la provincia.

Comprando en los puestos de gastronomía solidaria. | Iñaki Osorio

Por primera vez esa población nacida en el extranjero supera la barrera de los 50.000 vecinos censados, y según los datos que acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística, la población censada en Ourense y residente en la provincia alcanza en concreto lo s 51.337 vecinos y vecinas. Esto supone 2.600 más en el último año.

Un asado al estilo de estos países latinos. | Iñaki Osorio

La hostelería, el comercio, la sanidad, la atención a mayores, y profesionales de todos los sectores, del primario al terciario, son ya un un reflejo de una provincia que avanza hacia lo mestizo.

Los vecinos llegados e Venezuela y Colombia son las dos comunidades con un mayor censo en Ourense y empieza a montar sus negocios, muchos del sector de la hostelería, el comercio, la enseñanza, tiendas especialidadas en productos de su país y con servicios de envío de divisas para su sfamilias en el exterior.

Ayer estas dos comunidades más numerosas celebraron en el Campo da Feira de Ourense la «Navidad entre Hermanos». Música, gastronomía y solidaridad se mezclaron en un ambiente que recordó a miles de personas sus raíces y, a la vez, fortaleció la convivencia en su hogar de acogida.

Día de las Velitas

El evento, impulsado por la Federación Entre Hermanos reúne cada año a las asociaciones de migrantes de ambos países para festejar el Día de las Velitas, una tradición colombiana que marca el inicio de la Navidad y tiñe de luz calles y barrios. «Es un momento de unión familiar, de fe y de cariño», contó Rina Dayana, presidenta de la Asociación de Colombianos en Ourense, mientras explicaba cómo en su país cada hogar enciende una vela que ilumina la noche del 7 de diciembre.

Con más de 6.000 colombianos y venezolanos ya asentados en la ciudad de Ourense, según apuntaron los organizadores de la cita cultural y gastronómica, estas actividades se han vuelto esenciales para fortalecer la integración en una ciudad donde todavía muchos enfrentan dificultades para conseguir documentación y empleo. Aún así, los asistentes coinciden en algo: la solidaridad —la de quienes llegan y la de quienes reciben— está haciendo que estas comunidades se sientan ya parte del tejido ourensano.

«Navidad Entre Hermanos» dejó claro que, entre luces, sabores y música, la convivencia también se celebra.

La recaudación financia regalos y cenas para familias vulnerables

Este año, el Campo da Feira se convirtió en un pequeño mapa afectivo de América Latina. Puestos de comida, artesanía y productos típicos ofrecían un recorrido sensorial entre aromas de tamales, lechona, empanadas, buñuelos, hallacas y arepas. Todo preparado por emprendedores colombianos y venezolanos que, además de compartir su cultura, buscan abrirse paso con sus negocios. «Cada estado tiene un producto específico para no competir entre ellos; así todos muestran lo mejor de su gastronomía, con precios solidarios», explicó el representante venezolano Israel García, de la asociación Alma Llanera. Pero la fiesta no es solo un escaparate gastronómico. La recaudación tiene un destino muy concreto: ayuda social. Los fondos financian cenas navideñas y regalos para niños y familias vulnerables. Desde la asociación gestionan además un ropero gratuito, «Vestir con Amor», que atiende tanto a migrantes como a familias ourensanas. «Es un trabajo muy bonito. Aquí apoyamos a todos», recordó Rina.