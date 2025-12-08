Nova Era celebró una década de música

Más de setenta músicos se subieron ayer al escenario del auditorio para ofrecer un recorrido por la evolución sonora de la banda de Gaitas Nova Era, con un repertorio que combinó tradición y vanguardia y colaboraciones con artistas invitados, para celebrar sus diez años haciendo música.

Lleno de público para disfrutar de una experiencia inmersiva, pensada para poner en valor el potencial expresivo de la gaita gallega y de las distintas secciones instrumentales de la banda.

Según los organizadores fue un viaje por la a trayectoria de un proyecto que «es hoy ya un referente en el panorama cultural gallego» y a través de diferentes suites musicales, el grupo llevó al público por ritmos tradicionales, pasajes contemporáneos y piezas creadas específicamente para esta celebración, construyendo una narrativa musical que recorre los diez años que hicieron posible entrar de lleno en los que se y hoy una Nueva Era.