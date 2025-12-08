Decenas de niños... bendiciendo a su Niño
La catedral de Ourense acogió ayer un acto colorista y curioso que se celebra cada año en las proximidades de la Navidad, solo apto para familias cristianas claramente, y en el que decenas de niños y niñas acuden con la imagen de su Niño Jesús de distintos diseños y colores para que sea bendecida durante a celebración.
- Mueren una mujer de 51 años en un accidente de tráfico en Muíños y su marido tras recibir la noticia
- Una cuidadora que volvía de trabajar y un obrero jubilado: un mortal accidente de tráfico que consterna a todo un pueblo
- Un restaurante escuela en Ourense ofrece menús de alta cocina a precio formativo y reservas agotadas
- El conductor detenido por homicidio imprudente en el accidente de Muíños queda en libertad
- Un camión con motores arde en la A-52 y obliga a cortar la autovía sentido Vigo
- Una invasión de carril mientras conducía ebrio: investigan el accidente que mató a una mujer y luego a su marido tras conocer la noticia
- «Nos llaman de toda España; no hay precedente de un alcalde que desahucie a sus placeros»
- Ourense inaugura su Navidad más luminosa