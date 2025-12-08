Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Decenas de niños... bendiciendo a su Niño

La catedral de Ourense acogió ayer un acto colorista y curioso que se celebra cada año en las proximidades de la Navidad, solo apto para familias cristianas claramente, y en el que decenas de niños y niñas acuden con la imagen de su Niño Jesús de distintos diseños y colores para que sea bendecida durante a celebración.

