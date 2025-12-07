Territorio Emprendedor recibió a 20 personas que buscan invertir en el rural

La segunda jornada de Ourense Territorio Emprendedor se celebró ayer en la sede de la Confederación Empresarial de Ourense (CEO), concluyendo un encuentro que ha reunido a más de 120 personas entre emprendedores, representantes institucionales, responsables políticos y alcaldes del rural ourensano. Pero además de los 60 emprendedores que participaron en el evento, 20 de ellos llegaron desde diferentes puntos de España, atraídos por la posibilidad real de emprender en la provincia de Ourense y, sobre todo, en el rural.

La jornada comenzó con la intervención de José Luis Blanco Garza, quien abordó la oportunidad de la Silver Economy en Ourense, subrayando el potencial de un territorio con una población longeva, preparada y con capacidad para generar nuevos modelos de negocio vinculados al bienestar, los cuidados y los servicios especializados.

A continuación intervino Ricardo Galeano, CEO de Digiteyes, que ofreció una sesión práctica centrada en cómo apoyarse en la inteligencia artificial de forma eficiente para emprender, presentando herramientas, metodologías y procesos orientados a mejorar la gestión y la toma de decisiones.

La parte final de la mañana contó con la intervención de la doctora Elisabeth Arrojo, CEO de INMOA, que centró su ponencia en claves para emprender sin perder la salud, aportando recomendaciones para gestionar el estrés, equilibrar la vida personal y profesional y mantener el bienestar como base de un emprendimiento sostenible.

La clausura de ayer corrió a cargo de Efrén Miranda, director de El Club del Emprendimiento, y de David Martínez, presidente de AEPA Ourense, quienes agradecieron la participación y el compromiso mostrado durante estos dos días.

Tras la clausura oficial, los asistentes compartieron una comida networking y participaron en UniversInside, un juego diseñado para descubrir y desarrollar habilidades clave como emprendedores. La jornada finalizó con una visita guiada por Ourense, que permitió a los participantes conocer mejor la ciudad y su entorno.

Desde AEPA y CEO se valora muy positivamente el desarrollo de esta primera edición y ya se trabaja en futuros encuentros.