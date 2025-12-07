Sandiás convocó un parlamento infantil por la Constitución
Los niños del PAI y del CEIP plantearon sus preguntas al alcalde y lanzaron sus propuestas
d. a.
Sandiás celebró esta semana un parlamento infantil con motivo del Día de la Constitución, una actividad en la que participaron niños y niñas del PAI y del CEIP del municipio. El salón de plenos se convirtió por una mañana en un espacio de debate y aprendizaje democrático, con la presencia del alcalde, que respondió a sus preguntas y escuchó sus propuestas.
Los pequeños prepararon previamente sus intervenciones en clase, trabajando qué es una Constitución, para qué sirve y qué significa participar en la vida pública. Durante la sesión, plantearon cuestiones sobre cómo funciona el Ayuntamiento, quién toma las decisiones y cómo se pueden mejorar los servicios del pueblo.
Entre las propuestas surgidas destacaron ideas relacionadas con parques infantiles, limpieza de espacios comunes, actividades deportivas y mejoras en zonas de juego. También hubo peticiones sobre seguridad vial y organización de nuevas fiestas o eventos culturales.
Además de responder a cada una de las preguntas, el alcalde explicó el papel de los concejales, el funcionamiento de los plenos y el valor de escuchar a todos los vecinos, incluidos los más pequeños. La jornada concluyó con una foto conjunta y la entrega de pequeños obsequios, en una mañana pensada para acercar las instituciones a los escolares.
