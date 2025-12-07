El PSOE de Leiro exige una versión en firme sobre la enfermería
d. a
Leiro
El PSdeG-PSOE de Leiro manifiesta su profunda preocupación por las contradicciones públicas del alcalde, Francisco Fernández, al respecto de la cobertura de la segunda plaza de enfermería en el centro de salud, una infraestructura «esencial para atender á veciñanza nun concello disperso, envellecido e con necesidades crecentes». Los socialistas consideran que la situación, «que xa era preocupante pola falta de persoal», se ha convertido en un «auténtico esperpento político» después de que el regidor pasase en un día de afirmar que no recibió solicitudes de la segunda consulta a asegurar que sí falta personal.
- Mueren una mujer de 51 años en un accidente de tráfico en Muíños y su marido tras recibir la noticia
- Una cuidadora que volvía de trabajar y un obrero jubilado: un mortal accidente de tráfico que consterna a todo un pueblo
- Un restaurante escuela en Ourense ofrece menús de alta cocina a precio formativo y reservas agotadas
- El conductor detenido por homicidio imprudente en el accidente de Muíños queda en libertad
- «Nos llaman de toda España; no hay precedente de un alcalde que desahucie a sus placeros»
- Un camión con motores arde en la A-52 y obliga a cortar la autovía sentido Vigo
- Una invasión de carril mientras conducía ebrio: investigan el accidente que mató a una mujer y luego a su marido tras conocer la noticia
- Pillan a dos mujeres tras modificar desde Madrid la cuenta bancaria de una factura para estafar a un empresario ourensano