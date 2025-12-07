El PSOE de Leiro exige una versión en firme sobre la enfermería

El PSdeG-PSOE de Leiro manifiesta su profunda preocupación por las contradicciones públicas del alcalde, Francisco Fernández, al respecto de la cobertura de la segunda plaza de enfermería en el centro de salud, una infraestructura «esencial para atender á veciñanza nun concello disperso, envellecido e con necesidades crecentes». Los socialistas consideran que la situación, «que xa era preocupante pola falta de persoal», se ha convertido en un «auténtico esperpento político» después de que el regidor pasase en un día de afirmar que no recibió solicitudes de la segunda consulta a asegurar que sí falta personal.