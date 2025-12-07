La oposición plantea auditar el estado y gestión del refugio de animales

¿Hay deficiencias en la gestión externalizada del refugio de animales abandonados del Concello de Ourense? ¿Algunos canes pasan meses metidos en jaulas sin que nadie los saque a pasear? Y, por otro lado, las colonias de gatos, que también dependen de Progape, ¿están mal gestionadas y por personas inexpertas, lo que crea riesgos sanitarios, deficiente esterilización, lo que hace que proliferen los gatos en la vía pública?

Son algunas de las críticas expuestas por los grupos de la oposición, que llegaron a plantear en el pasado pleno del Concello la posibilidad de auditar el funcionamiento de este servicio municipal de refugio de animales abandonados que lleva Progape —ubicado en Vilar das Tres— y que constituye la única oportunidad de vivir de los animales acogidos, que fueron en su días mascotas.

El debate se desató durante la aprobación del convenio por el que se dota una partida de 400.000 euros para los años 2026 y 2027 para la gestión de este servicio. La concejala del área, Noa Rouco, lo definió como un servicio «esencial para la ciudad y para mejorar la calidad de vida animal» .

Para la nacionalista Ruth Reza el servicio esta «mal gestionado», con cuentas que ve opacas, y no apoyaron un convenio que, de no renovarse su contenido, solo vale para repetir los mismos fallos. Fallos como el fracaso, indicó, del control de colonias felinas, con baja tasa de esterilización, lo que ha multiplicado el número de gatos sin control en la urbe.

También implica un bajo cumplimiento de la Ley de Bienestar Animal, e incluso pautas de alimentación adecuadas al ser organizado ese apartado por personas no cualificadas.

Alba Iglesias, del PSOE, incidió en la necesaria formación de algunos voluntarios, para ocuparse de la gestión de esas colonias felinas, y fue la que propuso la posibilidad de hacer una auditoría externa, para conocer las necesidades y fórmula de funcionamiento de este refugio, algo que apoyó el PP. También la posibilidad de pensar incluso en dotar un nuevo refugios más moderno y capaz.

Para el PP, aunque «es barato gestionar por 200.000 euros un servicio de esta naturaleza», indicó el concejal Javier Rodríguez Nóvoa, es necesario, «después de 25 años, hacer un esfuerzo para mejorarlo». Noa Rouco reconoció que han conseguido bajar el censo de perros abandonados, pero aumenta el de los gatos: «Son infinitos y llegan hasta de otros concellos» y por ahora lo que harán serán dotar más jaulas para felinos en el mencionado refugio de Vilar das Tres.