«Guerreras K-Pop» llegará a Ribadavia en julio de 2026
d. a.
Ribadavia
El Concello deRibadavia ha anunciado que acogerá el espectáculo «Guerreras K-Pop: El Musical». El show, basado en la película coreana homónima que arrasa entre el público infantil a día de hoy, está dirigido por Pedro Llanes, reconocido actor del montaje El Rey León en la Gran Vía Madrileña.
El filme ya ha sido versionado en teatro por diversas compañías en lugares como O Carballiño, donde registró un lleno absoluto el pasado jueves. En este caso, será el 3 de julio cuando llegue a O Ribeiro.
