Excursiones, tapeo y visita a la catedral en un puente festivo que llena hoteles

Ni la lluvia ni las temperaturas cambiantes han evitado que el turismo venga a Ourense en este puente de la Constitución, que no solo ha conseguido niveles de ocupación históricos en zonas como la Ribeira Sacra, sino que en la ciudad han devuelto el bullicio a las calles, y ha conseguido ocupaciones hoteleras del 100% en la mayoría de los hoteles el sábado.

Una de las numerosas visitas guiadas, este puente, por el centro de Ourense. | Iñaki Osorio

Tapeo, excursiones guiadas en un tour rápido para conocer la ciudad y , sobre todo, turismo gastronómico, son algunas de las elecciones de ese turista que, según los hosteleros, viene en esta época en familia con niños. «Muchos nos llegan de Portugal» y sobre todo del resto de España que celebra también hasta el lunes este ciclo festivo, indican desde hoteles como Francisco II o Princess.

El día más fuerte fue ayer sábado. Todos los hoteles de la zona centro confirmaron que tenían lleno o rozando y con reservas ya desde días atrás, tanto para grupos de excursiones en los de mayor capacidad, como para parejas en familias en otros como los Miño, Zarampallo o Altiana.

Mucha también es gente de paso, motivo por el que varios hoteles reconocen que ya este domingo se va la mayoría de clientes y baja la ocupación hasta el 40%.

El bullicio de los grupos con guía fue constante en la zona centro durante la jornada de ayer, viernes. También la seo ourensana se ha convertido, a falta de la mayoría de termas públicas cerradas, en el top de lo más visitado.

Virginia Osorio, coordinadora de Artisplendore, la firma que gestiona las entradas a la catedral de Ourense, reconoce que «han sido días de mucha afluencia, mucha también de Portugal y del resto de España».

En el caso de las visitas con audioguías, reconoce que la introducción de las diseñadas con contenido y modalidad lúdica solo para niños «están siendo un éxito; los niños se divierten, aprenden y los padres pueden disfrutar también del recorrido».

La sorpresa es también la reacción mayoritaria del turista, pues «algunos llegan ya informados de cómo está la catedral, pero otros entran pese a que el exterior a veces no les llama la atención por su sobriedad al no haber una entrada principal despejada», indica Virginia Osorio, que asegura que «a la salida se confiesan maravillados». Y lo que más sorprende a los que entran sin saber lo que esconde el interior es la capilla del Santo Cristo y el Pórtico del Paraíso.

Además, muchas de estas visitas que llegan en viaje relámpago este puente de la Constitución han hecho posible que pese al éxodo de vecinos de la ciudad, el centro urbano estuviera este fin de semana rebosando de público en las calles, restaurantes y zonas de tapeo, donde además se inauguró la iluminación navideña el viernes.