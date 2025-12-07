La delicada reparación de la pasarela de Outariz, el ‘puente de los enamorados’
El Concello destina casi 1,6 millones a reparar este deteriorado paso a las termas, que estuvo además plagado de candados con iniciales de parejas
REDACCIÓN
Pintadas fruto de continuos actos vandálicos y un alto nivel de oxidación y desconchado de su pintura, así como el mal estado del suelo, son la carta de presentación de la Pasarela de Outariz, una obra sencilla pero de original diseño, que se construyó en su día para unir ambas orillas del Miño a la altura de Outariz y dar servicio a esa orilla derecha en la que están las principales dotaciones termales públicas y de pago.
Un pasarela que, además, es definida por muchos como el «puente de los enamorados», pues al igual que el puente Milvio en Roma, cientos de parejas colgaron en ella candados con sus iniciales. Tantos, que el Concello tuvo que retirarlos (vuelve a haber de nuevo más), para no contribuir al deterioro de la misma.
El Concello ha sacado a licitación las obras de renovación y repintado de esta pasarela, de mucho tránsito, por 1,6 millones de euros, incluido IVA, un alto coste por la propia complejidad del proyecto. De hecho, una buena parte del presupuesto previsto —cerca de 400.000 euros— , está contemplado en el pliego para alquilar un sistema de andamio que permita trabajar en alto sobre el río.
El objeto del contrato es la realización de una actuación encaminada «a la restauración de la pasarela» ante un deterioro «en los principales elementos de la estructura metálica en procesos de oxidación, por lo que el objetivo final de las obras es su tratamiento, renovación y restauración, así como su puesta en valor mediante una iluminación ornamental, «adaptándola a la tipología de esa pasarela», indica el pliego.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mueren una mujer de 51 años en un accidente de tráfico en Muíños y su marido tras recibir la noticia
- Una cuidadora que volvía de trabajar y un obrero jubilado: un mortal accidente de tráfico que consterna a todo un pueblo
- Un restaurante escuela en Ourense ofrece menús de alta cocina a precio formativo y reservas agotadas
- El conductor detenido por homicidio imprudente en el accidente de Muíños queda en libertad
- «Nos llaman de toda España; no hay precedente de un alcalde que desahucie a sus placeros»
- Un camión con motores arde en la A-52 y obliga a cortar la autovía sentido Vigo
- Una invasión de carril mientras conducía ebrio: investigan el accidente que mató a una mujer y luego a su marido tras conocer la noticia
- Pillan a dos mujeres tras modificar desde Madrid la cuenta bancaria de una factura para estafar a un empresario ourensano