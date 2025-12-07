La delicada reparación de la pasarela de Outariz, el ‘puente de los enamorados’

Pintadas fruto de continuos actos vandálicos y un alto nivel de oxidación y desconchado de su pintura, así como el mal estado del suelo, son la carta de presentación de la Pasarela de Outariz, una obra sencilla pero de original diseño, que se construyó en su día para unir ambas orillas del Miño a la altura de Outariz y dar servicio a esa orilla derecha en la que están las principales dotaciones termales públicas y de pago.

Un pasarela que, además, es definida por muchos como el «puente de los enamorados», pues al igual que el puente Milvio en Roma, cientos de parejas colgaron en ella candados con sus iniciales. Tantos, que el Concello tuvo que retirarlos (vuelve a haber de nuevo más), para no contribuir al deterioro de la misma.

El Concello ha sacado a licitación las obras de renovación y repintado de esta pasarela, de mucho tránsito, por 1,6 millones de euros, incluido IVA, un alto coste por la propia complejidad del proyecto. De hecho, una buena parte del presupuesto previsto —cerca de 400.000 euros— , está contemplado en el pliego para alquilar un sistema de andamio que permita trabajar en alto sobre el río.

El objeto del contrato es la realización de una actuación encaminada «a la restauración de la pasarela» ante un deterioro «en los principales elementos de la estructura metálica en procesos de oxidación, por lo que el objetivo final de las obras es su tratamiento, renovación y restauración, así como su puesta en valor mediante una iluminación ornamental, «adaptándola a la tipología de esa pasarela», indica el pliego.