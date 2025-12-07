El CHUO alberga un simulacro de incendio y bomba

El Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) llevó a cabo este jueves un simulacro de emergencias con dos incidentes encadenados: la detección de un paquete sospechoso en un área asistencial y un incendio en la cocina del edificio de hospitalización. El ejercicio permitió poner a prueba la capacidad de reacción del centro ante situaciones de riesgo real, así como la coordinación entre los distintos equipos que intervienen en una emergencia.

Un camión dispensa agua para el supuesto incendio. | FdV

El primer supuesto se activó en el Servicio de Medicina Preventiva, donde se localizó un paquete que podría contener un artefacto explosivo. Tras la alerta, el protocolo de seguridad se puso en marcha: los equipos internos acudieron a la zona, delimitaron el perímetro y llevaron a cabo la inspección, garantizando la protección de profesionales y usuarios. Este escenario permitió ensayar los tiempos de intervención y la comunicación entre los responsables de seguridad del hospital.

Sin haber concluido el primer incidente, se simuló un segundo: un incendio en la cocina del edificio de hospitalización. En este caso, además del personal interno de emergencias, tomaron parte los Bomberos Municipales, la Policía Local y la Policía Nacional. La actuación conjunta permitió ensayar maniobras de extinción, evacuaciones parciales de la zona afectada y los procedimientos de entrada y circulación de los servicios externos por el interior del complejo sanitario.

Según la dirección del hospital, ambos supuestos se resolvieron de manera satisfactoria y cada equipo cumplió el papel asignado. El simulacro permitió registrar tiempos, comprobar accesos, evaluar la comunicación entre mandos y confirmar que los procedimientos establecidos funcionan.

La jornada forma parte de la fase final de la revisión del Plan de Autoprotección del CHUO, un documento que se actualiza de forma periódica para adaptarse a los cambios en la actividad asistencial, en los espacios y en la tecnología disponible. Este plan recoge medidas preventivas y protocolos de actuación ante incendios, amenazas externas, evacuaciones o riesgos químicos y biológicos. El objetivo es garantizar la seguridad de pacientes, profesionales y visitantes, minimizar daños y recuperar la normalidad en el menor tiempo posible.

En el programa participan personal sanitario y no sanitario, seguridad, mantenimiento y logística, además de los cuerpos de emergencias externos. Simulacros similares se realizaron estos días en el Hospital Público de Verín.