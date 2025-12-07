La Carta Magna más humana: el acto de la Constitución pone el foco en los incendios

Creo que a nadie le caerá por sorpresa saber que en muchas ocasiones los actos institucionales pecan de ser... precisamente eso, «institucionales» de más. No es la primera vez —ni será la última— que un evento con una magnífica causa prioriza los discursos encorsetados del responsable gubernamental de turno y deja de lado la emoción y humanidad de aquellos que vivieron la razón de ser del encuentro, u obvia las reflexiones y responsabilidades que se deben asumir por parte de la política. Afortunadamente, la celebración del 47º aniversario de la Constitución que la Subdelegación del Gobierno en Ourense organizó ayer, con el Auditorio Municipal como cobijo, puede presumir de estar a las antípodas de la mala praxis: un acto en el que se podía —y debía— poner el foco en la mayor preocupación que la sociedad ourensana vivió en todo el año cedió el protagonismo tanto a los que sufrieron como a los que hicieron todo lo posible para echar una mano en la ola de incendios que azotó a la provincia este verano.

Un certamen que mira a los más pequeños

Y lo hizo, al igual que las llamas, sin discriminar en edad, y dando hueco a la experiencia de los más pequeños. El tradicional concurso artístico de la Constitución que la Subdelegación organiza en As Burgas desde hace 41 ediciones eligió como temática de este año el apartado de la Carta Magna más enfocado al cuidado de la naturaleza. «Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva», así reza el artículo 45.2 sobre el que más de 1.300 niños de la región presentaron sus dibujos, vídeos y fotografías, de los cuales 20 resultaron premiados (10 en Infantil y Primaria y otra decena en ESO, Bachillerato y FP).

El fuego visto desde dentro

Todas las creaciones eran maravillosas, pero la visión del arte a través del alma permitía detectar que para algunos escolares, este certamen fue una forma de expresar una vivencia personal a través del audiovisual. Es el caso del joven Álex Rojas Alonso, de Verín. Este alumno de 2º de ESO del CPR María Inmaculada vio como el incendio de Oímbra se extendió hasta su natal pueblo de Medeiros (Monterrei), donde las llamas llegaron hasta los patios y obligaron a confinar a sus vecinos durante la noche del 12 al 13 de agosto. «Cuando el fuego se extinguió, fuimos mi madre y yo y sacamos una foto con un árbol quemado, pero todo lo que había a su alrededor estaba calcinado, también los castiñeiros», cuenta Álex. Su instantánea titulada «Sen filtros», con un emotivo pie de foto que superaba en tamaño a la imagen, le hizo merecedor del galardón.

El verinense Álex Rojas, recibiendo su premio. / Iñaki Osorio

En la misma comarca verinesa vive Olivia Prieto Gónzalez, una de las dos estudiantes premiadas por un trabajo de vídeo. También alumna del María Inmaculada, grabó parte de sus recursos durante los incendios y otras secuencias en el monte durante la época de las castañas. «Quería contar a importancia de que todos coidemos os nosos montes, porque danos vida e osíxeno», cuenta. Olivia fue una de tantas que vivió las llamas desde «moi preto», víase detrás das nosas casas e era moi angustiante, y para que no vuelva a pasar por esa situación, quiere que toda la sociedad ourensana «vaia a limpar os montes e que, agora que están queimados, axuden a volver a prantar».

Los BRIF de Laza, en el acto, con su traje EPI de trabajo. / Iñaki Osorio

Los BRIF de Laza advierte de que la oleada «era previsible» e «pódese repitir»

Además de los premios del Concurso de la Constitución, se entregaron también menciones especiales a los diferentes cuerpos que realizaron una importante labor durante la ola de incendios. De esta forma, el Quinto Batallón de Intervención da Unidade Militar de Emerxencias (UME), la BRIF de Laza, la Asociación de Agrupacións de Voluntarios de Protección Civil de la provincia de Ourense, la Guarda Civil de Ourense y el periódico O Sil resultaron galardonados, además de la asociación Aixiña, que también recibió una mención, pero en su caso por su trabajo en la inclusión cultural y social de las personas con diversidad funcional.

Durante la entrega de las placas conmemorativas, los BRIF de Laza acapararon todas las miradas, pues su responsable, Rubén Orgeira, subió al escenario ataviado con el traje EPI con el que la brigada lucha contra las catástrofes a las que se enfrenta. Lo que en un principio parecía ser una reinvindicación resultó ser un acto protocolario, ya que es el único uniforme con el que cuenta el equipo. «Non temos traxe de gala como outros corpos, polo que temos que ir así. Iso si, o casco deixámolo atrás, e tampouco fomos con el cheo de cinzas», explica entre risas Daniel Fernández, otro de los bomberos que acudió al acto.

Aunque el equipo de BRIF de Laza agradece al subdelegado, Eladio Santos, el reconocimiento, afirman que tan solo hicieron su trabajo en una situación que «xa se vía vir» debido al mix del abandono progresivo de las actividades tradicionales del monte, la falta de gestión forestal y la sequía de la vegetación, de la que el propio Daniel avisaba en la prensa local antes incluso del primer incendio, y que teme que se vuelva a repetir en un futuro muy próximo.