La UVigo lanza un cómic sobre la mujer en el campo aeroespacial
d. a.
Ourense
El colectivo eXXperimenta en Feminino, de profesoras e investigadoras en Ingeniería Informática y Aeronáutica del Campus de Ourense ha lanzado un cómic para visibilizar en talento femenino en el mundo aeroespacial. La obra, titulada «EVA y las aventuras del aire», trata de dar a conocer las profesiones que se ejercen en el sector para que más niñas se interesen por el campo. Además, también se ha publicado una segunda edición de los vídeos «Exploradoras do universo».
