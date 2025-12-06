Reclaman un segundo enfermero en el centro de Leiro
A.F.
Ourense
La Comisión de Centros de Atención Primaria del Distrito de Ourense ha denunciado la supuesta carencia que sufre el centro de salud de Leiro, ya que según su denuncia, es necesaria una segunda plaza de enfermería. Por su parte, el Sergas aclara que ya está prevista la creación de la nueva plaza, como se le comunicó a dicha comisión, y afirma que ya hay contactos con el Concello para habilitar esta segunda consulta.
El alcalde, Francisco Fernández, corrobora la falta de cobertura de la plaza de enfermería, y se muestra dispuesto a colaborar en todo lo necesario para habilitarla.
- Mueren una mujer de 51 años en un accidente de tráfico en Muíños y su marido tras recibir la noticia
- Una cuidadora que volvía de trabajar y un obrero jubilado: un mortal accidente de tráfico que consterna a todo un pueblo
- Un restaurante escuela en Ourense ofrece menús de alta cocina a precio formativo y reservas agotadas
- El conductor detenido por homicidio imprudente en el accidente de Muíños queda en libertad
- «Nos llaman de toda España; no hay precedente de un alcalde que desahucie a sus placeros»
- Un camión con motores arde en la A-52 y obliga a cortar la autovía sentido Vigo
- La mujer de un guardia civil con graves secuelas tras un siniestro de tráfico: «Mi marido es dependiente para todo, nos destrozaron la vida»
- Una invasión de carril mientras conducía ebrio: investigan el accidente que mató a una mujer y luego a su marido tras conocer la noticia