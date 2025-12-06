Reclaman un segundo enfermero en el centro de Leiro

La Comisión de Centros de Atención Primaria del Distrito de Ourense ha denunciado la supuesta carencia que sufre el centro de salud de Leiro, ya que según su denuncia, es necesaria una segunda plaza de enfermería. Por su parte, el Sergas aclara que ya está prevista la creación de la nueva plaza, como se le comunicó a dicha comisión, y afirma que ya hay contactos con el Concello para habilitar esta segunda consulta.

El alcalde, Francisco Fernández, corrobora la falta de cobertura de la plaza de enfermería, y se muestra dispuesto a colaborar en todo lo necesario para habilitarla.