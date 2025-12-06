Protección Civil de Ourense entrega sus condecoraciones

El Auditorio Municipal de Ourense se llenó ayer de solidaridad y altruismo. Pero no para asistir a quien más lo necesita, sino para reconocer el trabajo de los voluntarios, y es que la Asociación Provincial de Agrupacións de Voluntarios de Protección Civil (AVPC) entregó sus anuales medallas al mérito.

Reconocimientos marcados por los incendios

La jornada estuvo marcada por la labor que distintos organismos llevaron a cabo durante la oleada de incendios que azotó a la provincia de Ourense durante este verano. En el Día Mundial del Voluntariado, la AVPC quiso acordarse de todos sus colaboradores, que hicieron un «incansable trabajo» por toda la provincia durante semanas.

La lucha por prevenir los focos, asistir y evacuar a la población de A Rúa, Larouco o Chandrexa de Queixa, entre muchos otros, acaparó los principales reconocimientos de la mañana, y las 12 medallas de oro que se concedieron fueron destinadas a los organismos que formaron parte del CECOP, como la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior de la Xunta o el equipo de Cruz Roja en Ourense.

A ellos se les sumaron cinco preseas de plata a los voluntarios de A Pobra de Trives, Manzaneda, Parada de Sil, Viana do Bolo y Vilardevós, así como tres condecoraciones de oro al equipo de Verín que rescató a los brigadistas heridos en el incendio de Oímbra, y 41 medallas de bronce a título individual de colaboradores de Protección Civil, haciendo un total de 61 reconocimientos.

Instituciones distinguidas

Una de las instituciones galardonadas con el oro fue también la Deputación de Ourense, representada en el acto por su presidente Luis Menor. Este, al recoger el premio concedido por su «posta a disposición de todos os medios e recursos de obra pública», quiso destacar la calidad del personal de emergencias con el que cuenta la provincia:

«Temos equipos humanos de referencia na xestión de catástrofes. Equipos humanos que deixan a pel, sen os que sería imposible paliar os danos dunha traxedia como son os incendios», señaló.

Aprender de la tragedia

Otro de los organismos del CECOP reconocidos fue la Subdelegación del Gobierno en Ourense, cuyo responsable, Eladio Santos, recogió el distintivo. Aunque también subrayó la profesionalidad de los grupos de extinción y rescate, hizo hincapié en la necesidad de «aprender da traxedia vivida» y «poñerse a traballar xa para facer cambios e melloras na coordinación dos diferentes equipos e administracións», ya que «hai cousas por mellorar».