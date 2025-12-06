Ourense inaugura su Navidad más luminosa

Ourense entró ayer en su quinta estación, la de la Navidad, con la inauguración de la decoración más luminosa, por número de arcos, adornos y barrios a los que llega, un rito que se desarrolló en la plaza de Bispo Cesáreo, y que congregó a cientos de personas, mayores y niños, esperando para contagiarse de la emoción y la magia de esta cita anual.

Iluminación de la Plaza Mayor de Ourense / David Alján

El encendido además tuvo a unos protagonistas de excepción, pues fueron cuatro miembros de la ONCE en Ourense, los encargados de accionar el botón que convirtió la noche en un tintineo de miles de bombillas de colores en un acto de «integración» señaló el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome.

«Hay estudios que dicen que la falta de visión supone una merma del 80% de capacidades, pero ese 20% restante se multiplica, con la capacidad de sentir mucho más otras emociones y sensaciones, como la respuesta ayer del público; ha sido un regalo elegirnos para encender la luces de la ciudad», indicaba ayer David Cejudo, director de la ONCE en la provincia.

El alcalde y el director y miembros de la ONCE que pulsaro el encendido inaugural de la iluminación / Roi Cruz

Marina, de 36 años y miembro de la ONCE en Ourense y sin resto visual alguno; Rubén, conocido por ser el vendedor que trabaja en la puerta del hospital y fue elegido vendedor del año de la ONCE; Paco Gómez y Aida Saíz, referentes de las personas mayores de la Organización Nacional de Ciegos en Ourense y miembros de su grupo de teatro Muxicas, fueron los encargados de regalar a todo Ourense el encendido navideño.

El árbol de luces led de 35 metros de alto de Bispo Cesáreo / Roi Cruz

«Hay estudios avalan que la falta de visión supone una merma del 80% de capacidades, pero ese 20% restante se multiplica, con la capacidad de sentir mucho más otras emociones y sensaciones, como la respuesta ayer del público; ha sido un regalo elegirnos para encender la luces de la ciudad», indicaba ayer David Cejudo, director de la ONCE en la provincia.

El emotivo acto se realizó ante uno de los iconos de la iluminación navideña, el gran árbol de luces led, de 35 metros de altura , ubicado en medio de Bispo Cesáreo, que se ve desde buena parte de la ciudad.

Este año, el contrato de iluminación se llevó a cabo, como es habitual, con la firma cordobesa Ximénez y alcanza los 600.000 euros, una media de 5,8 euros por habitante. Es la más cara que ha pagado el Concello, pero la que llega también a más barrios, pues junto con el centro y casco histórico, los arcos, árboles o farolas iluminadas entre otras piezas se extienden a A Ponte, San Francisco, Barrocás, As Lagoas, O Couto, A Carballeira, Vistahermosa, Mariñamansa y en Seixalbo, Covadonga o el núcleo de Velle.

La zona centro es nuevamente la que se lleva la mayor inversión, con puntos estratégicos como la Plaza Mayor, uno de los reclamos, y las principales vías y calles comerciales, como la calle del Paseo, con una de las mejores dotaciones ornamentales.

Pero ayer tras el encendido arrancó un amplio programa de actividades. La primera allí mismo, con el concierto tributo a Joaquín Sabina.

La relación de propuestas incluye el Mercado de Nadal en el Parque de San Lázaro, el poblado en Bispo Cesáreo, el belén de Arturo Baltar, en Praza San Cosme, y el carrusel y Tren Nadal Exprés en la Plaza Mayor.

Papá Noel también recorrerá el centro de la a ciudad acompañado por su séquito y los renos el sábado 20 y recibirá a los niños en un espectáculo en el auditorio e l 23 de diciembre, de pago y con 3 sesiones, y en el poblado navideño los días 21, 22 y 23. Una carroza musical con diferentes grupos ambientará las calles durante estos días y lana Fiesta de Fin de Año correrá a cargo de Kubo Orquesta.

La programación incluye tambiénel monólogo de Ángel Martín, la Banda de Gaitas Nueva Era y Carlos Núñez, los espectáculos Reinventio y La granja de Zenón, el Revolution Tour (tributo a ABBA), el Gran Concierto de Año Nuevo de Rubén Simeó, El Mago de Oz y o el noveno Galicia Magic fest.

El apartado deportivo ofrece también el 31 de diciembre la carrera de San Silvestre. Para los que decidan empezar el nuevo año en plena forma y a la carrera, el día 1 de enero de 2026, el Concello organiza la Subida a la Costiña de Canedo.