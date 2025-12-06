La oposición blinda una moción para comprometer a Jácome a respetar la libertad de prensa

Una moción defendida en el pleno de ayer por el PSOE y aprobada por los otros dos grupos de la oposición de PP y BNG exige alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, que realice todas sus comunicaciones a través de los canales institucionales, no de sus redes, que permita el acceso libre a los medios de comunicación, respete la libertad de prensa que ha puesto en juego, y garantice siempre la posibilidad de preguntar, algo que es imposible desde el año 2024 al eliminar las ruedas de prensa.

La moción se produjo después de un reciente y convulso pleno extraordinario, en que el alcalde acusó de paparazzi a un fotoperiodista por enfocarlo durante demasiado tiempo, a su criterio, con algo que es «acoso» y merma la concentración del político. Amenazó entonces con que va a limitar la presencia de fotógrafos a los 5 primeros minutos de un pleno.

Esa amenaza no se llevó a cabo finalmente ayer pero provocó reacciones y denuncias de colegios de fotoperiodistas por lo que ven como una vulneración de la libertad de prensa y motivó esa moción que trajo momentos en cierto punto delirantes.

Rafael Cachafeiro, concejal del equipo de Jácome, fue el encargado de iniciar la defensa de su alcalde ante lo que ven como un «acoso» constante al gobierno local, y en concreto el enfoque continuado al alcalde, de una prensa que se cree con «derecho de pernada». Acusó a los partidos generalistas, PP y PSOE de denunciar en el Concello lo que se prohíbe en Congreso y Senado, «llevar teleobjetivos».

También lamentó que no a había forma de sacarle una foto «buena» al alcalde, de lo que responsabilizó a los fotógrafos. A esto sumó el concejal una larga lista de ejemplos que avalan que la prensa no es libre, ni neutral y responde a intereses y mecenas.

Luis Seara portavoz del BNG fue más allá, al recordar que no se puede criticar la falta de libertad y neutralidad de los medios desde Democracia Ourensana y «tener una tele privada (Auria TV propiedad del alcalde), que se paga con dinero público solo para criticar a la oposición» . Le recordó todas aquellas causas de acoso, supuesta malversación, el tema de audios con supuestas comisiones y muchos otros temas judiciales del alcalde, que pudieron conocerse gracias a los medios de comunicación «y que nunca publicaría Auria TV».

Pepe Araújo, del PP, fue más allá y tras criticar que la tele privada de Jácome no tiene tampoco nada de neutral sino de propaganda y funciona «con un trabajador pagado por el Concello» animó a la oposición a aprovechar esos 17 concejales contra 10 de la Corporación a sumar fuerzas y cambiar la situación del Concello. Una moción dijo que no prospera «porque ustedes do BNG no se mojan ni por delante ni por detrás».

La respuesta de Rafael Cachafeiro a Araújo no se hizo esperar: «se nota que estás acabado porque acabas de proponer algo que no le va a gustar Luis Menor», en referencia a una moción contra Jácome que frena desde hace años el PPdeG a cambio de no poner en juego la Diputación.

La intervención de Jácome no fue tan ácida como se esperaba si no más bien de réplica, y de autodefensa, para aclarar que su televisión «es la única» que no trabaja con subvenciones públicas. Solo llegó a ratificar, por la presión del PSOE que le recordó que el PP subvencionó su tele que «eso fue hace 15 años , cuando el PP me pagaba unas 3.000 euros al mes por un programa». Pero ni un euro del Concello, insistió, se va para su tele.

El pleno tuvo otros frentes, opacados por un debate y un alcalde empeñado en que la prensa le ataca solo porque no le da subvenciones .

Quedaron solapados por la feria dialéctica el reconocimiento de extrajudicial de deudas impagadas por haberlas suscrito en su día sin tener crédito, alguna desde 2016, como el convenio suscrito hace 9 años con Benestar y la Fundación Amancio Ortega para el centro intergeneracional, 92.000 euros que el concello no había pagado, entre otras factura. La oposición votó también a favor de otra moción que salió adelante, la de crear parques o zonas cubiertas para permitir el ocio infantil y el juego, incluso en momentos de calor, lluvia o frío, que no sean propicios.

DO rechazó también otras mociones como la del BNG sobre la grave ilegalidad de la licencia de reapertura concedida a discoteca Desorden en Valle Inclán.