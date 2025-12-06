O Carballiño mejora el drenaje de su parking municipal

El Concello de O Carballiño recepcionó las obras de mejora del drenaje de aguas pluviales en el aparcamiento del Parque Municipal. Una intervención necesaria para resolver las acumulaciones de agua que se producían puntualmente durante episodios de lluvia intensa.

La edil de Medio Ambiente, Elvira Torres, señala que «esta actuación permitió solucionar un problema histórico en el estacionamiento, ganando en seguridad y comodidad para los vecinos y visitantes que utilizan este espacio a diario». La obra fue financiada íntegramente por Augas de Galicia, e incluyó la mejora de la recogida de aguas pluviales mediante la construcción de una arqueta de reunión, la instalación de un tubo de conducción y de un sumidero en la zona pavimentada, y la colocación de una canalización que lleva el agua directamente al río Arenteiro.