O Carballiño mejora el drenaje de su parking municipal
A.F.
El Concello de O Carballiño recepcionó las obras de mejora del drenaje de aguas pluviales en el aparcamiento del Parque Municipal. Una intervención necesaria para resolver las acumulaciones de agua que se producían puntualmente durante episodios de lluvia intensa.
La edil de Medio Ambiente, Elvira Torres, señala que «esta actuación permitió solucionar un problema histórico en el estacionamiento, ganando en seguridad y comodidad para los vecinos y visitantes que utilizan este espacio a diario». La obra fue financiada íntegramente por Augas de Galicia, e incluyó la mejora de la recogida de aguas pluviales mediante la construcción de una arqueta de reunión, la instalación de un tubo de conducción y de un sumidero en la zona pavimentada, y la colocación de una canalización que lleva el agua directamente al río Arenteiro.
- Mueren una mujer de 51 años en un accidente de tráfico en Muíños y su marido tras recibir la noticia
- Una cuidadora que volvía de trabajar y un obrero jubilado: un mortal accidente de tráfico que consterna a todo un pueblo
- Un restaurante escuela en Ourense ofrece menús de alta cocina a precio formativo y reservas agotadas
- El conductor detenido por homicidio imprudente en el accidente de Muíños queda en libertad
- «Nos llaman de toda España; no hay precedente de un alcalde que desahucie a sus placeros»
- Un camión con motores arde en la A-52 y obliga a cortar la autovía sentido Vigo
- La mujer de un guardia civil con graves secuelas tras un siniestro de tráfico: «Mi marido es dependiente para todo, nos destrozaron la vida»
- Una invasión de carril mientras conducía ebrio: investigan el accidente que mató a una mujer y luego a su marido tras conocer la noticia