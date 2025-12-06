Una niña hará de niño Jesús en el belén viviente de Dacón
A.F.
Faltan menos de 20 días para que en el pueblo de Dacón se celebre el belén viviente, y ya han conseguido un recién nacido que hará el papel de «Jesús». Se trata de una niña, Tania, que nació el día 14 de noviembre en otro concello vecino.
El año pasado la organización del belén tenía lista de espera, con tres niños, pero este año «estuvimos esperando hasta el final; pensamos que iba tener que repetir el del año pasado». Solucionado el problema, este año también como novedad se ha reformado el puente, con madera tratada para que dure (el viejo tenía seis años).
El belén viviente será el día 25 en la Carballeira A Garrida, a las 12.00 horas, y participarán en la representación entre 90 y 100 vecinos. A las 13.00 será la misa, y al acabar se sorteará una cesta valorada en mil euros. En 2027 este evento celebrará su 40 aniversario.
- Mueren una mujer de 51 años en un accidente de tráfico en Muíños y su marido tras recibir la noticia
- Una cuidadora que volvía de trabajar y un obrero jubilado: un mortal accidente de tráfico que consterna a todo un pueblo
- Un restaurante escuela en Ourense ofrece menús de alta cocina a precio formativo y reservas agotadas
- El conductor detenido por homicidio imprudente en el accidente de Muíños queda en libertad
- «Nos llaman de toda España; no hay precedente de un alcalde que desahucie a sus placeros»
- Un camión con motores arde en la A-52 y obliga a cortar la autovía sentido Vigo
- La mujer de un guardia civil con graves secuelas tras un siniestro de tráfico: «Mi marido es dependiente para todo, nos destrozaron la vida»
- Una invasión de carril mientras conducía ebrio: investigan el accidente que mató a una mujer y luego a su marido tras conocer la noticia