Una niña hará de niño Jesús en el belén viviente de Dacón

Faltan menos de 20 días para que en el pueblo de Dacón se celebre el belén viviente, y ya han conseguido un recién nacido que hará el papel de «Jesús». Se trata de una niña, Tania, que nació el día 14 de noviembre en otro concello vecino.

El año pasado la organización del belén tenía lista de espera, con tres niños, pero este año «estuvimos esperando hasta el final; pensamos que iba tener que repetir el del año pasado». Solucionado el problema, este año también como novedad se ha reformado el puente, con madera tratada para que dure (el viejo tenía seis años).

El belén viviente será el día 25 en la Carballeira A Garrida, a las 12.00 horas, y participarán en la representación entre 90 y 100 vecinos. A las 13.00 será la misa, y al acabar se sorteará una cesta valorada en mil euros. En 2027 este evento celebrará su 40 aniversario.