Lorem Health Explored, visto en 85 países por 200 millones de hogares y uno de los programas de salud y longevidad con gran repercusión mediática que presenta el profesor biomédico, especialista en epidemiología, Mike Wahl, de la Universidad Memorial of Newfoundland de Canadá, está analizando esta semana la longevidad existente en la provincia de Ourense.

Este programa cuenta con el apoyo del técnico del ingeniero mecánico Braeden Ken . El entrevistador y director del programa , el canadiense Mike Wahl asegura haber viajado a 65 países diferentes. Los dos profesionales canadienses prevén lanzar el famoso documental sobre la provincia de Ourense el próximo mes de c ctubre del 2026.

En su trabajo documental han contado con apoyo de varios miembros de la asociación Ourensividad, Turismo de Galicia y la investigadora Ana Canelada. Son varios los expertos mundiales de longevidad que han visitado la provincia para informarse de los factores que proporcionan una vida más duradera con calidad. Entre ellos Ken Stern (EE UU) , Michel Poulain (Bélgica) , M. A. Santos (Portugal) y ahora Mike Wahl (Canadá).

El propósito de Mike es averiguar los determinantes de longevidad presentes en l a provincia que provocan una alta longevidad, con la presencia de 350 centenarios, sobrepasando otras zonas longevas del mundo y llegando a la altísima proporción de 120 centenarios cada 100.000 habitantes.