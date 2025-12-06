Histórico de ocupación este puente, con 7.283 reservas en la Ribeira Sacra

Ribeira Sacra encara el a Puente de la Constitución con un 70% de plazas reservadas. Según el Consorcio de Turismo de mantenerse estas cifras, se estaría batiendo un año más, otra marca de ocupación.

Por ahora hay reservadas 7.283 plazas diarias para viernes, sábado y domingo, lo que supone los datos de ocupación más altos desde que se tienen registros.

«Estas cifras confirman el buen momento del destino y el fuerte tirón del turismo de escapada en esta época del año, especialmente en los fines de semana. El tipo de establecimiento preferido para esta escapada son los hoteles de mayor categoría y los de turismo rural» ,señalan.

Por otra parte, el mes de noviembre cierra con un 35,7% de ocupación, con especial dinamismo en los fines de semana.

Por categoría, hubo en noviembre en los establecimientos de cuatro y tres estrellas, una ocupación del 62,40 %. En turismo rural fue del 23,89%. En viviendas turísticas 4,99% y en otras modalidades como albergues, pensiones campings, apartamentos, hoteles de dos y una estrella una ocupación de 47,48%.

Con los datos recogidos hasta el momento, la ocupación supera en cuatro puntos la registrada en el pasado mes de octubre, señalan desde el Consorcio de Turismo de la Ribeira Sacra.

Los fines de semana se saldaron con una media de ocupación del 50%.