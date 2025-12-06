Un escape de gas en Bande prevenido a tiempo evita daños mayores
Una fuga de gas en Bande estuvo a punto de provocar una tragedia, pero la alerta de los vecinos evitó cualquier tipo de catástrofe. A las 3.41 horas de la madrugada de ayer, el 112 de Galicia emitió un aviso a los bomberos del GES de Muíños por el olor a gas en un tercer piso de la calle Faustino Santalices. Allí se desplazó un equipo de dos camiones, que comprobaron que la fuga provenía de una estufa ubicada en el salón de dicho inmueble.
Tras la identificación, procedieron a retirar la bombona al exterior y ventilar la estancia hasta que las mediciones de gases fueron negativas. El equipo de emergencias considera «unha sorte» que la única residente del piso se percatara del problema, y que no haya que lamentar daños ni personales ni materiales.
- Mueren una mujer de 51 años en un accidente de tráfico en Muíños y su marido tras recibir la noticia
- Una cuidadora que volvía de trabajar y un obrero jubilado: un mortal accidente de tráfico que consterna a todo un pueblo
- Un restaurante escuela en Ourense ofrece menús de alta cocina a precio formativo y reservas agotadas
- El conductor detenido por homicidio imprudente en el accidente de Muíños queda en libertad
- «Nos llaman de toda España; no hay precedente de un alcalde que desahucie a sus placeros»
- Un camión con motores arde en la A-52 y obliga a cortar la autovía sentido Vigo
- La mujer de un guardia civil con graves secuelas tras un siniestro de tráfico: «Mi marido es dependiente para todo, nos destrozaron la vida»
- Una invasión de carril mientras conducía ebrio: investigan el accidente que mató a una mujer y luego a su marido tras conocer la noticia