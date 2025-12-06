Un escape de gas en Bande prevenido a tiempo evita daños mayores

Una fuga de gas en Bande estuvo a punto de provocar una tragedia, pero la alerta de los vecinos evitó cualquier tipo de catástrofe. A las 3.41 horas de la madrugada de ayer, el 112 de Galicia emitió un aviso a los bomberos del GES de Muíños por el olor a gas en un tercer piso de la calle Faustino Santalices. Allí se desplazó un equipo de dos camiones, que comprobaron que la fuga provenía de una estufa ubicada en el salón de dicho inmueble.

Tras la identificación, procedieron a retirar la bombona al exterior y ventilar la estancia hasta que las mediciones de gases fueron negativas. El equipo de emergencias considera «unha sorte» que la única residente del piso se percatara del problema, y que no haya que lamentar daños ni personales ni materiales.