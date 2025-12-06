Un congreso forma y divulga sobre emprender en Ourense
d. a.
El congreso Ourense Territorio Emprendedor se inaguró ayer con actividades repartidas entre Expourense y la sede de la Confederación Empresarial de Ourense. La primera jornada se desarrolló íntegramente en el recinto ferial, donde los participantes asistieron a mesas de intercambio sobre financiación, digitalización, emprendimiento en el rural y recursos públicos para autónomos y pymes. Además, se ofrece formación práctica para reforzar ideas de negocio y conocer el ecosistema emprendedor de la provincia.
El encuentro continuará mañana sábado, día 6 de diciembre, con sesiones de consultoría personalizada, networking y acompañamiento a proyectos, orientadas a crear contactos de valor y facilitar el desarrollo de iniciativas viables. Veinticinco emprendedores llegados de otras comunidades y más de treinta profesionales gallegos participan en esta cita.
