La campaña de lectura genera 18.000 bonos por importe de 235.000 euros

La campaña de lectura de la Diputación ya ha generado alrededor de 18.000 bonos de los que 14.000 ya han sido canjeados por libros.

A solo 15 días para que termine el Plan Provincial de Lectura de la Diputación, las librerías integradas en la agrupación provincial se muestran muy satisfechas con la campaña y aplauden la iniciativa, que permite a jóvenes menores de 18 años de toda la provincia obtener un bono de 20 euros para gastar en libros. Con un presupuesto total de 350.000 por parte del gobierno provincial, ya se han canjeado bonos por importe de 235.000.

Hasta la fecha, la Diputación ha generado 18.000 bonos de los que 14.000 ya han sido usados, por lo que los libreros animan, tanto a las personas que ya descargaron el bono como a las que no lo tienen todavía, a que aprovechen los 15 días que restan de campaña, que continúa activa hasta el día 20, y facilita que los jóvenes de la provincia adquieran libros en librerías adheridas mediante vales canjeables.