La campaña de lectura genera 18.000 bonos por importe de 235.000 euros
A.F.
La campaña de lectura de la Diputación ya ha generado alrededor de 18.000 bonos de los que 14.000 ya han sido canjeados por libros.
A solo 15 días para que termine el Plan Provincial de Lectura de la Diputación, las librerías integradas en la agrupación provincial se muestran muy satisfechas con la campaña y aplauden la iniciativa, que permite a jóvenes menores de 18 años de toda la provincia obtener un bono de 20 euros para gastar en libros. Con un presupuesto total de 350.000 por parte del gobierno provincial, ya se han canjeado bonos por importe de 235.000.
Hasta la fecha, la Diputación ha generado 18.000 bonos de los que 14.000 ya han sido usados, por lo que los libreros animan, tanto a las personas que ya descargaron el bono como a las que no lo tienen todavía, a que aprovechen los 15 días que restan de campaña, que continúa activa hasta el día 20, y facilita que los jóvenes de la provincia adquieran libros en librerías adheridas mediante vales canjeables.
- Mueren una mujer de 51 años en un accidente de tráfico en Muíños y su marido tras recibir la noticia
- Una cuidadora que volvía de trabajar y un obrero jubilado: un mortal accidente de tráfico que consterna a todo un pueblo
- Un restaurante escuela en Ourense ofrece menús de alta cocina a precio formativo y reservas agotadas
- El conductor detenido por homicidio imprudente en el accidente de Muíños queda en libertad
- «Nos llaman de toda España; no hay precedente de un alcalde que desahucie a sus placeros»
- Un camión con motores arde en la A-52 y obliga a cortar la autovía sentido Vigo
- La mujer de un guardia civil con graves secuelas tras un siniestro de tráfico: «Mi marido es dependiente para todo, nos destrozaron la vida»
- Una invasión de carril mientras conducía ebrio: investigan el accidente que mató a una mujer y luego a su marido tras conocer la noticia