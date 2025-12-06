Casi 180.000 euros para los regadíos de la laguna de Antel

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico confirma casi 180.000 euros del segundo Perte para digitalizar los regadíos de Laguna de Antela en Xinzo. Es la segunda convocatoria del Perte de Digitalización del Ciclo del Agua destinada a regadíos, y la Comunidad de Regantes Laguna de Antela está en el listado de las que recibirán apoyo financiero para modernizar y digitalizar el riego.

Están financiados por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU y gestionados por el Gobierno central. Las actuaciones se alinean con iniciativas estratégicas que impulsan una agricultura más inteligente, precisa y sostenible y favorecen la optimización de los procesos de producción, minimizando los impactos de la agricultura sobre el medio hídrico y sobre el ciclo hidrológico en su conjunto, contribuyendo de manera directa a la consecución de los objetivos de este PERTE.

Esta comunidad recibirá así 177.122,40 euros para aplicar distintas soluciones encaminadas a la digitalización del riego, como el control volumétrico del volumen de agua en parcela, monitorización del contenido de agua en el suelo para optimización del riego, monitorización de los lixiviados a las aguas subterráneas y apoyo al telecontrol, monitorización, fertirrigación y más eficiencia energética.

Además, esta ayuda se suma a la que la Comunidad de Regantes de este Canal en Xinzo ya está actualmente ejecutando para implantar las soluciones del primer proyecto Perte de Digitalización del Ciclo del Agua para el que recibieron 183.282,26 euros. En esta primera fase se destina a la creación de una aplicación para la tramitación electrónica y de un portal web, creación de inventarios y servicios web de sistemas de información geográfica e identificación catastral del parcelario agrícola y red de riego, instalación de nuevos sistemas de control volumétrico y/o mejora tecnológica de los sistemas ya existentes en parcelas, monitorización del contenido de agua en suelo con sensores de humedad, monitorización de la calidad y cantidad de agua en los retornos de regadío a cauces superficiales y apoyo al telecontrol, monitorización y apoyo a la fertirrigación y mejora de la eficiencia energética.

La digitalización del regadío modernizado permite una gestión más eficiente y sostenible del agua, un recurso cada vez más escaso. Los agricultores conocerán en tiempo real las necesidades hídricas de los cultivos.