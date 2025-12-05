La Ribeira Sacra afronta el puente de la Constitución con un 70% de ocupación

La Ribeira Sacra encara el Puente de la Constitución con un 70% de sus plazas ya reservadas y con perspectivas de alcanzar un nuevo récord de ocupación. Según los datos manejados por el consorcio de turismo de la zona, están comprometidas 7.283 plazas diarias entre viernes, sábado y domingo, una cifra que supone el nivel más alto desde que existen registros y que viene a confirmar el excelente momento que atraviesa el destino en este final de año.

La demanda se concentra especialmente en los hoteles de mayor categoría y en el turismo rural, dos tipologías de alojamiento que siguen demostrando un fuerte tirón entre quienes optan por una escapada corta en esta época del año. La tendencia ascendente también se refleja en el balance del mes de noviembre, que se cierra con una ocupación media del 35,7%, superando en cuatro puntos las previsiones que manejaban los responsables a finales de octubre.

Por categorías, los hoteles de tres y cuatro estrellas lideraron con claridad la demanda, alcanzando el 62,40% de ocupación. El turismo rural cerró el mes en el 23,89%, mientras que las viviendas turísticas y de uso turístico quedaron en el 4,99%. El resto de alojamientos —entre ellos albergues, pensiones, campings o hoteles de una y dos estrellas— sumaron un 47,48%. Los fines de semana jugaron un papel clave en este comportamiento, rozando una media del 50% de ocupación y llegando a picos del 70% en los establecimientos de mayor categoría.

El mes de diciembre confirma también esta inercia positiva. Arranca con el 31% de las plazas ya reservadas —unas 3.205 diarias— un dato que, de nuevo, constituye la cifra más alta desde que se comenzó a realizar el seguimiento sistemático de las reservas. Con este escenario, el sector afronta con optimismo el cierre del año y la campaña navideña, convencido de que la Ribeira Sacra continúa consolidándose como uno de los destinos de interior con mayor dinamismo turístico.