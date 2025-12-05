Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ribadavia inaugura hoy Artesanía, Saber e Sabor

Ribadavia inaugura hoy a las 16.15 horas la segunda edición del mercado Artesanía, Saber e Sabor, que será hasta el día 8 en el casco histórico. Habrá productos artesanos y alimentarios de calidad, así como un amplio programa de actividades con talleres, música y sorteos. Es el punto de partida al proyecto pionero de revitalización comercial Vilas Vivas, dentro del Plan estratéxico de Galicia 2025-2030.

A juicio una conductora que dio positivo en cocaína tras un accidente en la A-52 que dejó grave a su acompañante

