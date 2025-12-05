El proyecto hídrico mejor valorado avanza en Ourense

El proyecto «OU-Intelixente» continúa avanzando y se perfila ya como una iniciativa capaz de resolver necesidades estructurales del territorio, al tiempo que se consolida como un modelo replicable en otras provincias con características similares. Su desarrollo sitúa a Ourense como un referente en materia de digitalización y sostenibilidad, dos ejes sobre los que se articula toda la intervención. En este marco, AquaOurense ha completado el 90% de las contrataciones de suministros y servicios previstas, y ha incorporado a seis profesionales especializados que se encargan de labores de revisión, formación y coordinación con los concellos participantes, garantizando así un despliegue ordenado y homogéneo del proyecto.

El Centro Cultural Marcos Valcárcel acogió ayer la jornada técnica de «OU-Intelixente: A Provincia da Auga», seleccionado por el Ministerio para la Transición Ecológica en la primera convocatoria del PERTE de digitalización del ciclo del agua. El programa obtuvo la mejor puntuación de Galicia y la segunda mejor de España.

Dotado con 13 millones de euros —7,75 aportados por el Miteco y 5,73 por la Diputación—, «OU-Intelixente» se desarrolla bajo un modelo de cooperación público-privada. Entre sus actuaciones principales destacan la implantación del sistema de telelectura, la digitalización integral de infraestructuras municipales y la creación del Centro Intelixente para a Xestión Provincial da Auga (AquaOu), que centralizará la información, la monitorización y el soporte técnico en tiempo real.

Durante la jornada, Javier Bobe, director de Medio Ambiente de la Diputación, y Víctor Comesaña, gerente de AquaOurense, detallaron los avances técnicos, operativos y administrativos logrados hasta el momento. Uno de los ejes del proyecto es la implantación de la telelectura domiciliaria, que ya suma 48.000 contadores inteligentes instalados, equivalentes al 73% del total, y que permitirá una gestión más eficiente del consumo.

El despliegue alcanza también a la digitalización de las redes de agua y depuración, ya implantada en más de 50 concellos, lo que permitirá optimizar 109 depuradoras, 20 estaciones de bombeo y otras infraestructuras clave de la provincia. A ello se suman la monitorización avanzada de las captaciones en Valdeorras y el sistema pionero de vigilancia de algales en As Conchas.