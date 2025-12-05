Ourense suma el 0,5% de oferta de suelo industrial público de Galicia

Ourense es hoy la provincia gallega con menos capacidad de ofrecer suelo industrial público inmediato. Según los datos de suelo disponible de Xestur —la sociedad pública de la Xunta que gestiona una treintena de polígonos empresariales— en toda Galicia hay actualmente 198 parcelas industriales en venta, pero solo una está situada en la provincia de Ourense, en el polígono del Barco de Valdeorras. La cifra supone el 0,5% de toda la oferta gallega, una proporción que evidencia el problema estructural que arrastra el territorio para atraer proyectos que precisan disponibilidad inmediata.

La comparativa autonómica es contundente. A Coruña concentra 126 parcelas, es decir, el 64% del total, con Arteixo como principal foco de suelo libre. Lugo, con 48 solares —el 24% de toda la oferta— se sitúa en segundo lugar, con polígonos como Monterroso o Muimenta aún lejos de su ocupación plena. Incluso Pontevedra, tercera provincia en disponibilidad, cuenta con 23 parcelas repartidas entre A Reigosa, Arbo y Lalín 2000, lo que supone casi un 12% del conjunto autonómico. En esa fotografía, Ourense aparece como la provincia con el inventario más limitado de toda la comunidad.

Frente a esa escasez de suelo disponible contrasta la agenda de inversiones prevista por Xestur para el ejercicio 2026, dentro del proyecto presupuestario del Ejecutivo autonómico. La sociedad pública destinará 5.351.183 euros en gastos de capital a actuaciones en distintos parques empresariales de la provincia, una cifra relevante en comparación con ejercicios anteriores pero corta frente al resto de provincias. En A Coruña se invertirán 6,6 millones de euros, en Lugo serán 7,2 millones y Pontevedra, la mejor parada, recibirá 11,1 millones.

En el ámbito ourensano, la mayor parte del esfuerzo inversor se dirigirá al Parque Tecnolóxico de Galicia, en San Cibrao das Viñas, que recibirá 4.499.507 euros en 2026, dentro de un proyecto plurianual que se prolongará hasta 2028 y que suma 15,8 millones de euros en inversión total. Solo este polígono concentra 4.516.052 euros de la previsión de gasto de capital municipal, muy por encima del resto del territorio ourensano.

Otros parques empresariales de la provincia contarán con dotaciones menores para avanzar en su planificación y urbanización. El polígono de O Carballiño–Maside recibirá 593.594 euros, en una actuación cuyo coste acumulado supera los 44,5 millones; el de Pereiro de Aguiar, 203.048 euros, en un proyecto con horizonte 2029; y el de Paderne de Allariz, 55.034 euros, en una actuación que alcanza los 49,7 millones de inversión total prevista. A estas cifras se suman los gastos corrientes en dos concellos como los 307.689 euros en personal en Ourense o los 14.629 en Xinzo de Limia vinculados al funcionamiento.