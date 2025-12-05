Luz verde para un hotel de 8 alturas y 172 plazas en Alfonso Rodríguez Castelao
El Concello concedió licencia ayer para esta nueva instalación, de 2 estrellas
REDACCIÓN
Ourense tendrá un nuevo hotel, y en una zona próxima al campus universitario en As Lagoas. El Concello, a través de la Junta Local de Gobierno, concedió ayer licencia para la construcción de un hotel de dos estrellas en la calle Alfonso Rodríguez Castelao número 2 . El establecimiento contará con 18 habitaciones individuales y 32 dobles, con una ocupación máxima de 172 personas.
Es un proyecto que inicialmente había presentado Alda (que ya abrió hace unos años un hotel eco en el barrio de A Ponte) y que irá en un solar que lleva años vacío frente al colegio Mestre Vide.
Reforma Plaza de la Legión
Además, ayer se aprobó el expediente para contratar las obras del proyecto de acondicionamiento y mejora de la accesibilidad en la plaza de la Legión en A Carballeira, con un presupuesto de licitación de 917.488 euros. Para mejorar la accesibilidad, se realizará un itinerario peatonal perimetral accesible de unión de las dos zonas de la plaza y se suprimirán todos los escalones existentes. Se renovará el vallado de las zonas de juegos infantiles. También se ampliará la superficie de la plaza, donde actualmente está ubicada la fuente decorativa y habrá, entre otras dotaciones nuevas, juegos infantiles, otra para mayores y se acondicionará una pista reglamentaria de petanca, a petición de los vecinos.
