Luchar contra el cáncer desde el Miño: 1.821 euros para AECC

En Laias, a orillas del Miño, la mañana del 14 de septiembre dejó algo más que deporte. La travesía solidaria «Eu nado por eles e por elas» volvió a reunir a decenas de nadadores —unos 84, llegados de distintos puntos de Galicia— en una jornada marcada por la emoción, la camaradería y un objetivo común: apoyar a la Asociación Española contra el Cáncer. Entre todos lograron recaudar 1.821 euros, una cifra que los organizadores, Felipe Iglesias y Rafael Tabarés, ven «simbólica», pero para la asociación es «importantísima».

Así lo describió ayer Germán Rodríguez-Saá, presidente de la asociación en Ourense, cuando los nadadores hicieron entrega del cheque de una iniciativa que surgió hace ya varios años de la mano de Tabarés. Él mismo reconoce que todo empezó tras el fallecimiento de su esposa por un cáncer, una pérdida que transformó en impulso para movilizar a otros nadadores. «Queríamos dar voz a quienes, por su enfermedad, no pueden tenerla», explica. Junto a él, compañeros como los hermanos Felipe Iglesias y Toño Iglesias completan un equipo que trabaja para mantener viva una actividad que cada edición crece un poco más y que este año aporta los beneficios para el programa de préstamo de material ortoprotésico y el banco de pelucas.

Nadar con causa

Los 1.821 euros recaudados no proceden solo del día de la travesía. Detrás hay un verano completo de metros nadados, retos personales y aportaciones de quienes decidieron «apadrinar» los recorridos con donativos. A ello se sumaron las contribuciones de la fila cero, pensada para quienes querían colaborar aunque no pudieran acudir.

La joven asociación que impulsa la travesía —formada por cinco miembros y apoyada por voluntarios— insiste en que la sensibilización es tan valiosa como la recaudación. «Lo que buscamos es que la gente se haga socia, que se implique, que sienta que puede aportar algo», explican los nadadores.

Desde la AECC agradecen cada gesto y recuerdan que detrás de cada aportación hay un destino concreto. «El dinero es muy importante, aunque parezca poco es mucho, es animar a luchar cada día con más dignidad», defiende Rodríguez, quien este verano también se echó al río para apoyar un mensaje que, dice, va también hacia las administraciones «si no ven movimiento, se acomodan, pero aquí no vamos a parar».