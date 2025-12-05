A juicio una conductora que dio positivo en cocaína tras un accidente en la A-52 que dejó grave a su acompañante

La incomparecencia de la víctima en el juicio obligó a suspender, este jueves, la vista señalada en el Penal Número 2 de Ourense contra una mujer acusada de un delito contra la seguridad del tráfico, en concurso con un delito de lesiones por imprudencia grave. Dio positivo en cocaína en la prueba de drogas que la Guardia Civil de Tráfico le realizó horas después de un siniestro de tráfico en la autovía A-52, ocurrido sobre las 22:30 horas del 13 de junio de 2022. La mujer conducía y un hombre que iba en el asiento de acompañante —eran pareja en aquel momento— resultó herido de importancia, con un traumatismo craneoncefálico grave. El accidente tuvo lugar en el kilómetro 219 de la autovía. El vehículo quedó en el carril izquierdo del sentido contrario al de la marcha.

En el escrito de calificación provisional, la Fiscalía de Ourense solicita una condena de 6 meses de prisión así como la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante tres años, un periodo que conllevaría la pérdida de vigencia del permiso. El ministerio público considera que el consumo previo de cocaína de la conductora «afectaba a sus condiciones físicas y psíquicas». Los agentes de Tráfico identificaron varios síntomas de que se había drogado, como pérdidas de equilibrio, sudoración, repetición de frases y esnifar reiteradamente.