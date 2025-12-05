Foro en la UVigo sobre termas y longevidad

La facultad de Empresariales y Turismo de Ourense acogió ayer la jornada técnica sobre longevidad, termalismo y financias públicas, en las que diversos expertos en la materia destacaron la importancia de un envejecimiento activo. El vicerrector del campus, Francisco Javier Rodríguez, destacó a Ourense como un «laboratorio vivo» para estas cuestiones.