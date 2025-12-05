Foro en la UVigo sobre termas y longevidad
La facultad de Empresariales y Turismo de Ourense acogió ayer la jornada técnica sobre longevidad, termalismo y financias públicas, en las que diversos expertos en la materia destacaron la importancia de un envejecimiento activo. El vicerrector del campus, Francisco Javier Rodríguez, destacó a Ourense como un «laboratorio vivo» para estas cuestiones.
- Un restaurante escuela en Ourense ofrece menús de alta cocina a precio formativo y reservas agotadas
- Una cuidadora que volvía de trabajar y un obrero jubilado: un mortal accidente de tráfico que consterna a todo un pueblo
- «Nos llaman de toda España; no hay precedente de un alcalde que desahucie a sus placeros»
- Un camión con motores arde en la A-52 y obliga a cortar la autovía sentido Vigo
- La mujer de un guardia civil con graves secuelas tras un siniestro de tráfico: «Mi marido es dependiente para todo, nos destrozaron la vida»
- Detenido por homicidio imprudente el conductor implicado en el accidente mortal de Muíños
- Una galaxia de estrellas Michelin en menos de 700 metros en el centro de Ourense
- Una invasión de carril mientras conducía ebrio: investigan el accidente que mató a una mujer y luego a su marido tras conocer la noticia