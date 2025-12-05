Cruz Roja celebra los 2.700 voluntarios que colaboran en su sede de Ourense

Generan un impacto fundamental en la vida diaria de mayores, jóvenes y colectivos desfavorecidos, pero muchas veces su trabajo sólo se visibiliza en los campos más complicados. Afortunadamente, ayer no hizo falta ninguna catástrofe para que los colaboradores de Cruz Roja salieran en el centro de la foto por su labor, y es que su oficina provincial de Ourense celebró en el centro cultural Marcos Valcárcel un acto por el Día del Voluntariado que hoy se celebra por todo el mundo.

Algunos voluntarios de Cruz Roja en Ourense, durante el acto. | Roi Cruz

Sobre medio centenar de los 2.700 voluntarios con los que cuenta Ourense, acudieron ayer a la jornada en la que intervinieron el presidente local de Cruz Vermella, Felipe Ferreiro, y el cabecilla de la Deputación de la provincia termal, Luis Menor, aparte de contar con actividades de magia para los presentes. La intervención del responsable de la entidad internacional en la ciudad de As Burgas comenzó por recordar las diferentes labores que sus voluntarios realizan tanto en la proximidad como a nivel nacional e incluso fuera del país. «Estiveron na DINA, estiveron en momentos difíciles como a guerra da Ucraína e antes a de Siria... pero tamén estamos de forma permanente para calquera cuestión das persoas maiores, da xuventude ou da infancia. E non digamos durante o tempo da pandemia, xa que cando a xente non podía saír, Cruz Vermella tivo que facelo para encargarse de alimentos, medicacións e outros aspectos básicos», explicó.

Y es que la labor que Cruz Roja lleva a cabo en los entornos más locales va más allá de proporcionar asistencias fundamentales a quien más lo necesita: «A mellor forma de axudar ás persoas en idade laboral é que non haxa que axudalas con alimentos, pagándolle alugueres ou proporcionándolle mediciñas, senón que atopen un traballo para que eles axuden á súa vez a outras persoas. Por iso traballamos en inclusión social e emprego», explicó Ferreiro. El presidente no quiso terminar su palabra sin expresar la importancia de mantenerse «vixilantes e activos» en la situación de crispación que se vive a nivel global estos días, y agradecer a los voluntarios presentes «por seguir aí e que animedes a outras persoas a que o fagan tamén».

Por su parte, el presidente de la Deputación de Ourense estacó la importancia del voluntariado como complemento esencial a la acción de las administraciones: «Dentro das emerxencias de Galicia xoga un papel importantísimo o voluntariado. Calquera persoa que dá o mellor do seu tempo libre a favor de outras persoas e a cambio de nada ten moitísimo de recoñecemento». Señaló que esta labor refleja «o mellor de nós como persoas e como sociedade», especialmente en momentos de crisis, y subrayó la coordinación con la Deputación: «A institución provincial é suficientemente grande para complementar accións dos máis pequenos e suficientemente pequena para atender ás necesidades que outros non poden cubrir».

Hoy, condecoración por su labor en los incendios

Aunque el Día Internacional del Voluntariado se celebra durante el día de hoy, el acto conmemorativo de Cruz Roja tuvo lugar ayer porque la entidad recibe hoy un importante reconocimiento: Protección Civil le entregará la medalla de oro en sus tradicionales condecoraciones por la labor que llevaron a cabo durante la vaga de incendios que azotó este verano a la provincia de Ourense y El Bierzo, entre otras localidades. Será a partir de las 11.00 en el Auditorio Municipal, en un acto al que también acudirá el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda.El martes 12 de agosto, Cruz Roja hizo su primera intervención con el envío de dos ambulancias y un vehículo adaptado para evacuar a los mayores de la residencia de A Mezquita, y al día siguiente consiguieron movilizar a otras 17 personas de la tercera edad, en este caso de Chandrexa de Queixa, como medidas de prevención ante los importantes focos que se abrían por la zona. Esa misma noche, 17 personas consiguieron montar un albergue provisional en Verín.