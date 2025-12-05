El Concello de Ribadavia hace un llamamiento al civismo de los dueños de perros
A.F.
La Asociación de Comerciantes EAR (Establecementos Asociados do Ribeiro), en colaboración con el Concello de Ribadavia, ha puesto en marcha una campaña de concienciación dirigida a los propietarios de perros con el objetivo de fomentar el civismo y la responsabilidad en el cuidado de los espacios públicos.
Como parte de esta iniciativa, se colocarán carteles en todos los escaparates de los establecimientos asociados, así como señalización en parques y jardines. Los carteles recuerdan que está prohibido que los perros orinen en las fachadas de viviendas y comercios, y que es obligatorio recoger los excrementos y lavar con agua y jabón las orinas en la vía pública. El incumplimiento de estas normas será sancionado conforme a la ordenanza municipal vigente.
