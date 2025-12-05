El Concello destina más de 3,8 millones a un equipo de élite para control de tráfico

El Concello de Ourense ha instalado en los últimos meses un complejo sistema de control de tráfico a través de cámaras en los accesos al casco histórico y en el entorno de la futura zona de bajas emisiones, así como radares.

Ahora le toca mejorar las instalaciones de control de tráfico ya existentes y dotarse de un «equipo VIP» de técnicos especializados, del que actualmente carece, para la vigilancia y el mantenimiento de las instalaciones de control y de las innovaciones tecnológicas que se han incorporado para la gestión inteligente de la circulación rodada y la movilidad.

Se trata de un equipo externo al Concello que deberá poner en marcha, además, una nueva plataforma de software para la gestión del tráfico que sustituya a la actual, dada su obsolescencia. Desde esta plataforma se evaluará y supervisará la movilidad urbana, dando prioridad en tiempo real al transporte colectivo.

En licitación

Este contrato para la prestación de los servicios de control, inspección, mantenimiento, conservación y reparación de las instalaciones del Sistema Centralizado de Control de Tráfico salió a concurso por un coste total de 3,8 millones de euros.

Incluye la gestión y explotación del Centro de Control de Tráfico, así como la integración tecnológica (software y hardware) de los subsistemas que componen el Sistema Centralizado, de forma que mejoren las condiciones de eficacia, eficiencia y calidad en la planificación y gestión de la movilidad. También comprende la implementación, instalación, grabación o modificación de la programación del software y/o hardware de los distintos componentes.

Asimismo, contempla el mantenimiento, conservación y mejora del sistema de control de tráfico objeto del contrato, el sistema de videograbación y la aplicación instalada para la explotación de datos, paneles ocultos, señales verticales de pasos de peatones luminosos, balizas, entre otros elementos, y de las 13 cámaras instaladas en puntos neurálgicos del casco urbano.

Estas 13 cámaras de control de tráfico —al margen de las 8 instaladas para control de velocidad y de las 17 de acceso al casco histórico en sustitución de los antiguos bolardos— están situadas en la Ponte do Milenio, en la carretera N-525, en la Avenida Pardo de Cela, en el Pabellón de los Remedios, en la rúa Curros Enríquez con Avenida Otero Pedrayo, así como en diversas rotondas o cruces como el de Ponte Pedriña con Avenida de Portugal, en la Plaza Alférez Provisional, en la rúa Concello con rúa do Paseo y en Progreso a la altura de la Plaza Bispo Cesáreo.

Otras cámaras que pasan a estar bajo control de este nuevo equipamiento son las ubicadas en la calle Progreso con Marcelo Macías, en rúa Marcelo Macías, en la calle Nosa Señora da Saínza con calle Coruña, y finalmente en Avenida de Zamora con Avenida do Regato.

Nuevas instalaciones

Por otro lado, el objeto del presente contrato, que el Concello tiene ya en fase de evaluación, contempla también la ejecución de nuevas instalaciones, lo que obliga a introducir en su alcance prestaciones propias de contratos de obras y suministros. El coste de personal —una plantilla de 11 trabajadores para garantizar este control en tiempo real de toda la red de semáforos, radares y cámaras— asciende ya a unos 480.000 euros.

La letra pequeña refleja punto a punto cuales son los costes previstos, y especifica la amplia red que deberá controlar y vigilar este futuro equipo. Los objetivos, sin embargo, son ambiciosos, ya que se trata de «mejorar la eficacia, eficiencia y calidad en la gestión de la movilidad».

Planes de ingeniería

A este equipo especializado, que llegará con un contrato de cuatro años, le corresponderá incluso diseñar planes de ingeniería de tráfico, así como un sistema de priorización del tráfico, al menos para el transporte público urbano. También se incluye la renovación de los equipos informáticos del Centro de Control de Tráfico. No se incluyen, por ahora, sistemas de información en tiempo real de zonas de estacionamiento municipal, algo que el Concello se había planteado para un futuro.

Todo el equipamiento dispondrá de las características técnicas que permitan la gestión e interoperabilidad con el sistema de cámaras de control de acceso al casco histórico y otras zonas de la ciudad recientemente instaladas. Es decir un puzle conectado.