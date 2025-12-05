El Concello costea una fiesta de Navidad conjunta de colombianos y venezolanos
REDACCIÓN
El Campo da Feira acogerá este domingo, 7 de diciembre, la actividad «Nadal entre hermanos», organizada por la Asociación de Colombianos de Ourense con la colaboración económica del Ayuntamiento y diferentes empresas.
Esta cita de la comunidad emigrante de ambos países es gratuita, desde las 12 de la mañana hasta la noche, y reunirá 14 puestos de gastronomía tradicional de Colombia y Venezuela, 5 expositores de personas emprendedoras, actividades típicas de esta celebración como el encendido de velas, un coro infantil, juegos tradicionales, música en vivo y comida típica.
El alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, la presidenta de la asociación de colombianos de Ourense, Rina Dayana Rolong, junto con Sandra Hoyos Godoy, representante de los emprendedores participantes, y María de los Ángeles Moreno, voluntaria de la asociación presentaron esta cita.
