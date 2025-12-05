La Comisión de Centro critica la falta de cobertura de una segunda enfermera en Leiro

La Comisión de Centro de Atención Primaria do Distrito de Ourense denuncia la falta de cobertura de personal de enfermería en el Concello de Leiro, y critica que la «pasividad de la gerencia del Sergas unida a falta de compromiso del Concello provocan la pérdida de dotación de este profesional en un centro de salud con una gran carga asistencial».

Explican que desde hace meses está pendiente la cobertura de una plaza de nueva creación, pero «lamentablemente el centro de salud, de titularidad municipal, no cuenta con las instalaciones adecuadas para la realización de la actividad». Desde la Comisión de Centro apuntan que tras preguntar a dicha gerencia en varias ocasiones, ésta manifestó que había hecho un requerimiento al Concello «del que desconocemos la contestación, pero lamentablemente, finalizando el año 2025, la realidad es la falta de cobertura, y de momento la pérdida de recursos humanos». Reprocha que después de años solicitando la cobertura, ahora, «en un ejercicio de nula responsabilidad, no hay espacios disponibles para la ubicación de la consulta de la segunda enfermera», habiendo una «sobrecarga laboral de la única profesional».

El alcalde, Francisco Fernández, aclara que el centro de salud no es de titularidad municipal, «nosotros solo hacemos el mantenimiento», y «nunca me solicitó nadie la segunda consulta».