Buzones en Ourense y Verín para enviar cartas a Papá Noel y los Reyes

Hasta el 5 de enero, los niños podrán depositar sus cartas para Papá Noel y los Reyes Magos en los buzones mágicos que Correos ha instalado en la oficina principal de Ourense (rúa Progreso, 53), en la sucursal de la Avenida de Marín y en la oficina postal de Verín. También por Correo Market conseguirán «packs mágicos» con cartas, sobres y pegatinas para decorarlas, y sellos personalizados con las imágenes de Papá Noel y de los Reyes en todas las oficinas.