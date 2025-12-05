La apicultura de Boborás recibe reconocimiento en «Meles Cinco Estrelas»

El Concello de Boborás destaca la presencia de expertos apicultores en el municipio. En la última edición del Concurso Meles Cinco Estrelas, organizado por la Asociación Galega de Apicultura, Gerardo Janeiro Labandeira logró el segundo puesto en la categoría de miel multifloral con su producto «O Foxo», mientras que Aurea Lavandeira Salceda obtuvo el tercer lugar con su miel «A Paradela», también en la categoría.

Estas distinciones ponen en valor el esfuerzo, la dedicación y la tradición apícola de esta familia de Feás, y refuerzan la calidad de los productos elaborados en el municipio. Por ello, el Concello de Boborás desea felicitar a la familia Janeiro Labandeira por su trabajo y sus logros, que los consolidan como un referente de buen hacer, compromiso y excelencia en la apicultura local.