La apicultura de Boborás recibe reconocimiento en «Meles Cinco Estrelas»
La familia Janeiro Labandeira fue destacada
A.F.
El Concello de Boborás destaca la presencia de expertos apicultores en el municipio. En la última edición del Concurso Meles Cinco Estrelas, organizado por la Asociación Galega de Apicultura, Gerardo Janeiro Labandeira logró el segundo puesto en la categoría de miel multifloral con su producto «O Foxo», mientras que Aurea Lavandeira Salceda obtuvo el tercer lugar con su miel «A Paradela», también en la categoría.
Estas distinciones ponen en valor el esfuerzo, la dedicación y la tradición apícola de esta familia de Feás, y refuerzan la calidad de los productos elaborados en el municipio. Por ello, el Concello de Boborás desea felicitar a la familia Janeiro Labandeira por su trabajo y sus logros, que los consolidan como un referente de buen hacer, compromiso y excelencia en la apicultura local.
- Un restaurante escuela en Ourense ofrece menús de alta cocina a precio formativo y reservas agotadas
- Una cuidadora que volvía de trabajar y un obrero jubilado: un mortal accidente de tráfico que consterna a todo un pueblo
- «Nos llaman de toda España; no hay precedente de un alcalde que desahucie a sus placeros»
- Un camión con motores arde en la A-52 y obliga a cortar la autovía sentido Vigo
- La mujer de un guardia civil con graves secuelas tras un siniestro de tráfico: «Mi marido es dependiente para todo, nos destrozaron la vida»
- Detenido por homicidio imprudente el conductor implicado en el accidente mortal de Muíños
- Una galaxia de estrellas Michelin en menos de 700 metros en el centro de Ourense
- Una invasión de carril mientras conducía ebrio: investigan el accidente que mató a una mujer y luego a su marido tras conocer la noticia