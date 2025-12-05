La AECC celebra su papel en la innovación del Sergas
A.F.
La Asociación Española Contra el Cáncer expresó su agradecimiento al Servizo Galego de Saúde (Sergas), y en particular al equipo del área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras, por contar con la entidad dentro del Nodo de Innovación constituido para impulsar la mejora continua del sistema sanitario.
Para la Asociación, formar parte de este espacio de colaboración supone «un reconocimiento al trabajo que venimos desarrollando en apoyo a pacientes y familias, así como un paso importante hacia la integración de la experiencia del paciente en los procesos de innovación sanitaria». Señalan que esta participación «nos brinda la oportunidad de acercar nuestra visión, compartir conocimiento y contribuir a la creación de soluciones que ayuden a mejorar la prevención, el diagnóstico y la atención oncológica».
Asimismo, agradecen la «sensibilidad mostrada por los responsables del Sergas en esta área sanitaria al favorecer un entorno abierto al diálogo, la cooperación y la participación activa de entidades sociales».
