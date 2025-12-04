Vecinos de O Irixo y de Piñor, sin agua para consumo por contaminación

Vecinos de A Seara y Saavedra denuncian que llevan más de dos meses sin agua potable en estos dos pueblos con traídas vecinales y que el Concello de O Irixo sigue sin resolver el problema de agua contaminada en los depósitos. Desde el lunes ha dejado de repartir garrafas de agua, lo que afecta a niños y personas mayores. «Dice que no tiene dinero para comprarlas», apunta el portavoz vecinal, Luis Rocha, vecino de Seara. Ahora están si agua potable y sin garrafas.

Explica que Sanidade mandó en su día desinfectar los depósitos de agua y llevar a cabo un tratamiento sanitario «que aún no se hizo». No saben con qué bacteria está contaminada el agua pero los jabalíes se van a bañar en los manantiales de donde llega el suministro a los depósitos.

Rocha denunció a principios de julio la situación, Sanidade tomó muestras y se colocaron carteles de que no era apta para el consumo humano. También denuncia el vecino que todos los años en agosto y septiembre «nos quedamos sin agua porque secan los manantiales y pido hacer un pozo y no quieren». Dice que el Concello quiere acondicionar los manantiales y vallar para evitar los jabalíes, pero «el terreno está contaminado y sería un parche; es mejor invertir de cara un futuro con un pozo».

Pero no solo estos vecinos de O Irixo están sin agua potable. También Piñor publicó ayer un bando advirtiendo a la población de que no consuman agua de la red municipal para uso alimentario hasta nuevo aviso, ya que la última analítica confirmó una incidencia «en la red de distribución relativa al parámetro de los Ácidos Haloacéticos (HAH)».