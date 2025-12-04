Talleres gratuitos en Navidad para las mujeres en O Carballiño

El Concello de O Carballiño organiza talleres gratuitos y dirigidos a mujeres para esta Navidad. Consisten en elaboración de conservas, cultivo de setas y varios talleres de coronas navideñas. Colabora la entidad social Sustinea. En el caso de que queden plazas libres también podrán inscribirse hombres.

Las participantes no tendrán que llevar ningún material. El primer taller de cultivo de setas será el día 15, de 16:00 a 19:00 horas, con veinte plazas disponibles. Se explicará cómo iniciar un pequeño cultivo doméstico. El de conservas será el día 20, de 10:00 a 13:00, y se darán técnicas básicas de preparación y conservación de alimentos.