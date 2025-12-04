El programa EsquiOU llevará a más de mil niños a la nieve

La Diputación de Ourense presentó una nueva edición del programa EsquiOU, la iniciativa con la que cada invierno más de un millar de escolares de la provincia toman contacto por primera vez con el esquí en el entorno natural de la Estación de Montaña de Manzaneda.

La edición de 2026 tiene 1.050 plazas para nacidos entre 2014 y 2017, distribuidas en diez turnos de tres días y dos noches. Cada grupo reservará cinco plazas para menores en situación de inclusión social, desde discapacidades sensoriales hasta trastornos del espectro autista o necesidades de apoyo específicas, con el objetivo de asegurar que el programa sea «igualitario y universal».

Los participantes se alojarán en las instalaciones de la Estación de Montaña, que cuenta con 23 pistas de esquí alpino, snow park, escuela con instructores profesionales, alquiler de material renovado y espacios adaptados para grupos. El paquete incluye alojamiento, manutención, curso de iniciación al esquí, actividades deportivas y lúdicas, piscina climatizada, transporte, monitores y seguro.

Turnos y cuotas

El calendario se extenderá entre enero y marzo, con turnos organizados por comarcas para favorecer la integración entre alumnos que ya se conocen y que juntos podrán disfrutar de combinar clases de esquí con actividades deportivas en pabellón, tiempo libre supervisado y veladas nocturnas. Con todo, si la meteorología impide el uso de las pistas, la organización activará un programa alternativo que incluirá multiaventura, tiro con arco, rocódromo o actividades de preesquí para sacar provecho de las instalaciones

Las inscripciones deberán realizarse a través del formulario electrónico habilitado, aportando DNI y tarjeta sanitaria. Las plazas se adjudicarán por orden de inscripción. La cuota para cada participante será de 30 euros, mientras que el resto del coste estará subvencionado íntegramente.