La Policía Local bajo mínimos para enfrentar los inminentes cambios del tráfico urbano

«Estamos al límite. Llevan años sin amortizar las plazas de agentes locales que fueron mermando por jubilaciones y ya no damos más. Faltan incluso mandos. Esto es un desastre y todo el cuerpo está sobrepasado. No damos más», indican fuentes del cuerpo de Policía Local, que cuenta en la actualidad con 108 agentes —la mitad de los recomendados— y ante un horizonte ya inminente de cambios en el tráfico que se prevén de consecuencias caóticas, y que precisan un fuerte dispositivo de agentes locales para controlar las calles.

El alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, presidió ayer la toma de posesión de los nuevos agentes, que llegan al Ayuntamiento a través de un concurso de movilidad tras dejar sus anteriores destinos, con lo que son ya 113. Sin embargo, los sindicatos policiales afirman que el déficit es aún «muy grave» frente a los 150 que había hace 10 años. Además, la ratio que se considera ideal para los policías locales en un municipio es de 1,5 a 2 policías por cada 1.000 habitantes, lo que en el caso de Ourense correspondería a un mínimo de 150 a 200 agentes si se alcanzara la media ideal.

El problema es que, a los continuos cambios y cortes de tráfico por obras en la ciudad, que crean continuos atascos —indican fuentes sindicales—, «se va a sumar en breve la implantación de la primera fase de la ZBE, la Zona de Bajas Emisiones, que, aunque aún es sin sanciones hasta julio de 2026, implica un férreo control para informar a propietarios de vehículos que tienen restringido el paso a esas calles según su etiqueta ambiental».

Cierto es que esta ZBE tiene un tiempo de transición, «pero hacen falta medios de control», asegura la misma fuente. Por otro lado, la supresión el día 1 de enero de la Ordenanza Reguladora de Aparcamientos (ORA), que va incluida también en la ordenanza de Tráfico y que, según indica el Concello, se hace para evitar el tránsito constante de coches circulando por el centro urbano para buscar dónde aparcar, puede ocasionar el efecto contrario, según agentes consultados. Prevén que, al suprimir el pago en zona ORA, «se genere mayor tráfico rodando para buscar una plaza de estacionamiento por la que ya no tienen que pagar». Un riesgo, afirman, que necesita también agentes para controlar la circulación.

La ZBE Ourense Centro, y que en esta fase de transición es de control del tráfico y de la etiqueta ambiental —no de sanción—, obligará a los agentes a vigilar el interior delimitado por las calles Habana, Emilia Pardo Bazán, Peña Trevinca, Coruña, Progreso y plaza de Concepción Arenal. Estas calles no forman parte de la zona de bajas emisiones, quedando integrado su ámbito por el espacio interior del polígono definido por estas vías.

La primera fase, que arranca en unos días, el 26 de diciembre, se llevará a cabo en Ramón Cabanillas (desde Habana a Bedoya), Bedoya (desde el cruce con Ramón Cabanillas), avenida de Buenos Aires (desde Bedoya hasta Habana), Pena Corneira, Cabeza de Manzaneda, Monte Medo, Monte Seixo, Xosé Ramón Fernández Oxea, Lugo, plaza del Jardín del Posío, rúa Villar (hasta García Mosquera) y García Mosquera. Un amplio radio, que prescisará de la labor atenta de los agentes de Policía Local «con suficients patrullas en la calle» indican fuentes sindicales

Es la única ciudad de España de más de 105.000 habitantes con un solo inspector

El problema, según fuentes sindicales, no es del actual Gobierno local, sino que arrastra de varios lustros atrás, y se fue enquistando hasta llegar a la actualidad, momento en el que a este déficit de policías locales para cubrir las demandas ordinarias que exige una ciudad y a todas las competencias del cuerpo, y los próximos c cambios de tráfico, se suma la falta de mandos.El déficit de mandos es «enorme», indican y hay 4 plazas de inspectores y 4 de oficiales del cuerpo vacantes. A eso se suma que Ourense «es la única ciudad de España con más de 105.000 habitantes en la que hay un solo inspector de Policía Local. De hecho el puesto de Inspector Principal está vacante», lamentan. A lo largo de los años se han elaborado informes alertando de la situación, que ha ido pasando de un gobierno local a otro. La idea actual es convocar plazas de inspectores y de oficiales.