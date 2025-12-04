Los partos en el hospital de Valdeorras no se interrumpieron

La diputada del PSOE, Carmen Rodríguez Dacosta, alerta de que el hospital de Valdeorras sufre un déficit crónico de profesionales sanitarios, listas de espera «disparadas», con más de un año para una ecografía o cita en la unidad del dolor, así como que no se sustituya la incubadora averiada, obligando a trasladar partos a 120 kilómetros de distancia, a Ourense. En cambio, la portavoz de Sanidad del PP, Encarna Amigo, afea «un relato apocalíptico» y defiende que la asistencia de partos en O Barco no está afectada.

En el Parlamento, el PSOE criticó que la «hospitalización a domicilio está infradotada, no hay ambulancia de soporte vital avanzado, ni base del 061», y además alertó del descenso del número profesionales: en medicina interna debería haber diez y solo trabajan seis. Por contra, el PP reitera que la asistencia de partos en el hospital de Valdeorras no se interrumpió en ningún momento, y que la incubadora se reparó en menos de dos horas. Además, subraya que el hospital de O Barco ha incorporado 26 médicos en los últimos dos años.