Mueren una mujer de 51 años en un accidente de tráfico en Muíños y su marido al recibir la noticia

La carretera ha cercenado de forma desgarradora a una familia de Ourense esta noche, al cobrarse la vida en apenas a una hora de un matrimonio, quedando su hijo - de veintipocos años- huérfano.

La víctima, al volante de un Citroën Saxo, se vio implicada en un choque frontal contra un Opel Combo, en el punto kilométrico 5 de la carretera OU-1205 de Porqueirós, dentro del municipio ourensano de Muíños.

A consecuencia del accidente, la conductora, de 51 años y vecina de Requiás, falleció. El ocupante de la furgoneta, de 40 años, fue trasladado al CHUO en estado leve. Dio positivo en las pruebas de alcoholemia: casi triplicó la tasa máxima legalmente permitida, arrojando un resultado de 0,64 mg/l en el primer test y 0,58 mg/l en el segundo.

El marido y el hijo de la fallecida, al ver que esta no regresaba a casa del trabajo ni cogía el teléfono, salieron en su búsqueda hasta acabar en el punto del siniestro. Allí, el hombre tras recibir la noticia sufrió un paro cardíaco que le causó la muerte.

A pesar de que se le realizaron durante una hora las maniobras de RCP, nada se pudo hacer por salvarle la vida.

El matrimonio deja un hijo de veintipocos años y una localidad consternada.

Al punto acudieron los Bombeiros do GES de Muíños, que excarcelaron a la víctima, y los servivios sanitarios. La Guardia Civil instruye las diligencias.