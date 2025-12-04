Una marea de sombrillas de colores clama por la igualdad en Ourense
Catorce asociaciones recorrieron el casco histórico de la ciudad con motivo del Día de las personas con Discapacidad reivindicando condiciones básicas para «vivir plenamente»
Ourense celebró ayer un Día de las personas con Discapacidad diferente, más vivo, más colorido y más simbólico que nunca. En el décimo aniversario de la iniciativa «Bajo el mismo paraguas», catorce de las asociaciones que la impulsan desde 2016 decidieron dar un paso más y convertir la habitual concentración ante el Concello en una marcha por el casco histórico. Un gesto que, según sus organizadores, buscaba «hacerse ver».
El recorrido, que partió de la Subdelegación de Defensa, avanzó lentamente entre las calles del Casco Viejo hasta desembocar en la Praza Maior. Allí ondearon un mar de paraguas de colores, el símbolo de esta campaña, que recuerda que todas las personas —tengan o no una discapacidad— comparten el mismo techo de derechos y aspiraciones.
Las entidades participantes, desde colectivos de personas con síndrome de Down hasta asociaciones de daño cerebral adquirido, pasando por organizaciones para personas con autismo como Por eles TEA, quisieron celebrar este aniversario como una demostración de fuerza: «llevamos diez años clamando por lo mismo, visibilidad, respeto, oportunidades… vida digna», explicaron.
Por ello, la marcha fue también una llamada de atención hacia las administraciones, «solo pedimos condiciones para vivir plenamente: estudiar, trabajar, amar, divertirnos, tener amigos… Ser lo que cada uno quiera ser», expresaron los portavoces de las diferentes asociaciones en la lectura de un manifiesto compartido al llegar ante el Concello, que un año más colaboró con el acto.
Así, desde el área de educación invitaron a los colegios de la ciudad a unirse a la causa y desfilar con los colectivos bajo paraguas de colores. Las fechas complicaron la presencia de los escolares, con los exámenes a la vuelta de la esquina, pero desde Concepción Arenal, Padre Feijóo, Cardenal Cisneros y Santa Teresa dejaron los libros a un lado por unas horas para unirse a la reivindicación con un papel especial. Desde la escalinata del consistorio los menores cantaron la canción de Macaco «Mensajes del agua» cuya letra «somos una marea de gente / todos diferentes» se ha convertido en el hilo musical de la iniciativa desde su creación.
«Nuestro talento es mayor que nuestra discapacidad», defendieron a coro los usuarios de las distintas asociaciones en la Plaza Mayor, donde hubo tiempo para poner deberes: «yo no he podido leer junto a mis compañeros porque no hay forma de que la silla suba estos escalones», reclamaba Alberto Permuy, que ejerció de portavoz de Aodemper, asociación que apunta «una rampa no estaría de más, ya aunque solo fuese para este acto se pudo haber puesto una de madera, de quita y pon, de eso hablamos hoy y todos los días, de tener las mismas oportunidades; y la accesibilidad es básica».
